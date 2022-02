https://cz.sputniknews.com/20220212/biden-uvedl-datum-ruske-invaze-na-ukrajinu-17586595.html

Biden uvedl přesné datum ruské „invaze“ na Ukrajinu

Prezident USA Joe Biden na video konferenci s lídry západních zemí, EU a NATO označil za datum „invaze“ Ruska na Ukrajinu 16. února, píší noviny Politico s... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

V průběhu diskuse se Evropané s Bidenem neshodli na hodnocení termínů a nevyhnutelnosti eskalace, a jeden z úředníků prohlásil, že v EU „tomu nechtějí věřit“. MZV Ruska již dříve nejednou vyvrátilo podobná prohlášení.MZV České republiky nedává zatím svým občanům, kteří se nacházejí na území Ukrajiny, doporučení, aby tuto zemi opustili. V pátek večer to novinářům oznámila mluvčí diplomatického rezortu Lenka Do.Americká agentura Bloomberg, která už jednou omylem oznámila „invazi“ Ruska na Ukrajinu, zveřejnila včera příspěvek, v němž se tvrdí, že k „útoku“ dojde 15. února. Patřičnou informaci agentuře poskytli údajně „úředníci“, neuvádí se ale, z jakých jsou zemí, jaké mají hodnosti, ani jak se jmenují, a neuvádějí se žádné důkazy.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že mylná zpráva Bloombergu o zahájení invaze na Ukrajinu poukazuje na nebezpečí agresivních prohlášení USA a západních zemí a ukazuje, že podobné zprávy mohou mít nenapravitelné následky.V posledních měsících se staly vztahy Ruska a Západu ještě napjatějšími, zhoršila se situace kolem Ukrajiny. Washington a Brusel obviňují Moskvu z příprav „invaze“ a informují o přesunu ruských vojsk ke hranici se sousedním státem. Minulou noc Joe Biden jiným západním lídrům oznámil, že „Rusko zahájí fyzickou invazi na Ukrajinu 16. února“. Spolubesedníci prezidenta USA přijali americké výzvědné údaje skepticky, píší noviny Politico.Na tomto pozadí posiluje Severoatlantická aliance svou přítomnost v blízkosti ruských hranic. Včera bylo oznámeno, že USA přesunují do Polska další tři tisíce vojáků a poslaly do Evropy čtyři torpédoborce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

