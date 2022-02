https://cz.sputniknews.com/20220212/britsti-vedci-objevili-stopy-zivota-na-jine-planete-17594573.html

Britští vědci objevili stopy života na jiné planetě

Britští vědci objevili stopy života na jiné planetě

Planeta objevená astronomy by teoreticky mohla udržovat život na ní. S takovým prohlášením přišel profesor Jay Farihi z veřejné výzkumné univerzity v Londýně... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že astronomové uskutečnili studii, během které objevili nebeské těleso. To se nacházelo v takzvané obyvatelné zóně. Po jeho podrobném prozkoumání vědci dospěli k závěru, že přírodní podmínky na něm mohou zajistit existenci vody v kapalné formě. Výsledky jejich práce byly publikovány v bulletinu britské Královské astronomické společnosti.Zmiňme, že planeta, kterou vědci objevili, se nachází ve vzdálenosti 117 světelných let od Země. Podle předběžných údajů je ke své hvězdě 60krát blíže, než je vzdálenost Země ke Slunci.Nicméně, nehledě na to zatím astronomové nemají žádné přímé důkazy o existenci tohoto nebeského tělesa. Své úsudky zakládají na datech o pohybu jiných objektů o velikosti Měsíce, které se také nachází v obyvatelné zóně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

