Bude seriálový Pán prstenů konkurovat v sexu a násilí Hře o trůny?

Nový epický seriál z dílny Amazonu nás pošle rovnou do Středozemě, kde budeme svědky vzestupu moci Temného pána Saurona. Tvůrci však dávají jasně najevo, že... 12.02.2022

Letos vyjde na obrazovky dlouho očekávaný seriál Pán prstenů: Prsteny moci. Zanese nás do období druhého věku Středozemě. Pouze první sezóna stála závratných 462 milionů dolarů (téměř 9,9 miliardy korun).Tvůrci slibují, že seriál bude mapovat příběh „od hlubokých trpasličích dolů Mlžných hor až po vrcholovou politiku 11. království Lindonu a mocný ostrov lidí Númenor, který se podobá naší Atlantidě“. Vyvrcholením bude stvoření prstenů moci.Svým epickým příběhem se tak bude rovnat nejen filmové trilogii, ale i oblíbenému seriálu Hra o trůny. Jak ale píše časopis Vanity Fair, tvůrci chtějí především sdělit příběh o přátelství, bratrství a outsiderech, kteří překonávají obrovskou tmu.Jinými slovy, diváci by neměli očekávat tolik explicitního násilí a sexuálních scén, jak byli zvyklí ve Hře o trůny.V seriálu se objeví několik postav, které známe z původní filmové trilogie. Bude se především jednat o Galadriel a Elronda. Mladou elfku-bojovnici, která je „naštvaná, drzá, ale i chytrá“, si zahrála Morfydd Clarková. Roli elfa Elronda si na sebe vzal Robert Aramayo, kterého známe ze Hry o trůny, kde hrál mladého Neda Starka.Příběh dále mění časovou osu vytvořenou Tolkienem. V seriálu se během několika desítek let odehrají události a příběhy, které se v knihách děly napříč tisíci lety. V seriálu se objeví mnoho dalších postav ze světa J. R. R. Tolkiena. Někteří budou zcela vymyšlené.Seriál bude vyprávět i příběh o zakázané lásce mezi lidskou léčitelkou, kterou hraje Nazanin Boniadiová a elfem Arondinem v podání Ismaela Cruze Cordovy. Místo hobitů se v seriálu objeví jejich předci chluponozi. Podíváme se také do města trpaslíků Khazad-dûm v Mlžných horách, kde nově vytvořená postava – trpasličí princezna Disa, kterou hraje Sophia Nomveteová – „rozšíří představu o tom, kdo žije ve Středozemi“.Diváci dále uvidí příběh jedenáctého kováře Celebrimbora, kterého hraje Charles Edwards, jak vytváří prsteny moci za přítomnosti Saurona.Tvůrci seriálu Patrick McKay a JD Payne říkají, že příběh bude o „magii, válce a mytologii“. Na videotéce Amazon Prime Video bude mít premiéru letos v září.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

