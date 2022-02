https://cz.sputniknews.com/20220212/buresova-v-provokativnich-satech-si-pripravila-pro-sve-fanousky-hadanku-byli-uspesni-17572138.html

Burešová v provokativních šatech si připravila pro své fanoušky hádanku. Byli úspěšní?

Zpěvačka a herečka Eva Burešová se snažila nalákat své fanoušky na novou fotografii a přidala k ní hned jednu hádanku. Lidé se okamžitě začali zapojovat a... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Burešovou mohou diváci vídat na televizních obrazovkách zejména v seriálech. Známá je však i jako porotkyně jedné zábavné a pěvecké show, které se týkal i tento příspěvek.Na snímku byla vyfocena u zrcadla v černé róbě bez ramínek. A fanoušci okamžitě přistoupili na její „hru“ a začali hádat.Další měli podobný názor: „Určitě do ní patříte. Moc Vám to sluší!“Pár z nich ale bylo přesvědčeno, že je tam Eva z jiného důvodu. „Určitě vloupání. Zavolejte policii, Eva vám tam dělá nepořádek!!“ bavili se.Mnohým však neuniklo to, jak to této pohledné brunetce neuvěřitelně sekne.Jedna fanynka se dokonce nezdráhala a předpověděla jí, co by ji v budoucnu mohlo čekat dál: „A počkejte, až jednou usednete na porotcovskou židli vedle Paľa Habery do Superstar! Moc by vám to tam Evičko slušelo!“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

