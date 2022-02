https://cz.sputniknews.com/20220212/ct-kdo-vas-plati-za-propagandu-verejnopravni-televize-desi-cesko-ruskou-invazi-17590734.html

„ČT, kdo Vás platí za propagandu?“ Veřejnoprávní televize děsí Česko „ruskou invazí“

„ČT, kdo Vás platí za propagandu?“ Veřejnoprávní televize děsí Česko „ruskou invazí“

Ruská invaze na Ukrajinu může nastat co nevidět, znějí zprávy České televize. Podle řady diskutujících na Facebooku je ale pravda někde jinde. Mnozí si totiž... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

„Ruský útok na Ukrajinu by mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech, pravděpodobně leteckými údery,“ stojí hned v úvodu jedné z posledních zpráv na ČT24 o situaci na Ukrajině. S tímto tvrzením přišel v pátek bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.Spojené státy již vyzvaly své občany, kteří ještě Ukrajinu neopustili, aby tak učinili do 24 až 48 hodin. Ke stejné výzvě se odhodlaly také Nizozemsko, Japonsko, Lotyšsko a Velká Británie.Rusko naopak z vyvolávání napětí obviňuje Spojené státy. Zprávy o údajné ruské invazi na Ukrajinu označuje Moskva za lež.Mediální panika zatím nepřesvědčila ani značnou část diskutujících na facebookovém kanálu ČT24.„Vždyť to všichni vědí, že Ukrajina je jen záminka, aby amíci mohli válčit, všude jinde už všechno ukradli a nic po nich nezbylo, jen ještě Rusko má suroviny...“ vyjádřila názor uživatelka.„Mysleli jste invaze USA a EU na hranice Ruska,“ uvedla další.„Víte, co musí neustále doplňovat humanitární mise USA? Munici!“ napsal uživatel.„ČT, kdo Vás platí za propagandu?“ zazněl dotaz.„Že ti Amíci přesně vědí den i hodinu útoku. Zajímavé...“ dotazuje se další.„Jestli k něčemu dojde, tak vyprovokuje nějaký idiot bez IQ, ale Rusko to nebude! Doufám, že rozum bude mít navrch!“ zazněl názor v komentářích.„ČT 24 a ostatní rádoby zprávaře by měli soudit za rozšiřování poplašných zpráv a dezinformací!!!“ osočilase uživatelka na novináře.Do diskuze se zapojila i europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.„Myslím, že jakmile spatří vojáka Lipavského, tak z Ukrajiny budou prchat všichni… Američané opravdu zásadním způsobem zklidňují situaci. Přesuny vojáků tomu hodně pomáhají. Yankee, go home,“ vyzvala europoslankyně.Napětí na UkrajiněPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Mezitím na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

