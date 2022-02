https://cz.sputniknews.com/20220212/hele-to-uz-je-moc-leos-mares-sokoval-drahym-modnim-doplnkem-fanousky-ale-nepotesil-17589517.html

„Hele, to už je moc!“ Leoš Mareš šokoval drahým módním doplňkem. Fanoušky ale nepotěšil

Český moderátor Leoš Mareš se na sociálních sítích čas od času pochlubí nějakým módním výstřelkem. Ani tentokrát své fanoušky nezklamal a ukázal jim na sobě...

Manželka Leoše Mareše má velký cit pro módu, a tak jej často vede k tomu, aby se nebál inspirovat a klidně vynesl i nějaký ten extravagantnější kousek. Fanoušci už si začali všímat, že Monika mluví do jeho šatníku a dokázali to ocenit.Nicméně, i Leoš někdy šlápne vedle. Tentokrát totiž pod jeho snímkem převažovaly spíše negativní reakce. Mnohým tento kousek přišel až moc robustní, extravagantní a i předražený.Někteří vyzdvihovali, že to, jak brýle vypadají, nezachrání ani jejich značka. „Hrozný skla. Né vše od Gucciho je top,“ ozval se jeden názor.Pár uživatelů poukazovalo na to, že brýle vypadají jako svářecí. Jiným zase připomínali ty potapečské, a tak se ptali: „Šnorchl neměli?“Někteří příznivci to ale vzali s humorem a z Leoše si dělali legraci.Pár fanoušků ale Leoše přece jen nezklamalo, a tak se objevily i lichotky.I další byli z tohoto ikonického kousky nadšeni: „Brýle bomba!“Mnozí tak zhodnotili, že mu to sekne a že „zraje jak víno“.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společné dítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

