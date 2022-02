https://cz.sputniknews.com/20220212/jak-osmazit-brambory-aby-se-nerozmackaly-a-nezmenily-na-kasi-osvojte-si-tyto-triky-na-skvele-jidlo-17590460.html

Jak osmažit brambory, aby se nerozmačkaly a nezměnily na kaši? Osvojte si tyto triky na skvělé jídlo

Smažení brambor není úplně nejjednodušší, pokud chcete dosáhnout toho nejlepšího výsledku. Často se totiž kuchaři či kuchařky mohou potýkat s tím, že se jim... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-12T13:29+0100

2022-02-12T13:29+0100

2022-02-12T13:29+0100

zdraví

brambory

recept

vaření

trik

Jako první byste měli myslet na to, jaký druh brambor je pro smažení vhodný. Jako nejlepší varianta se jeví brambory s nízkým obsahem škrobu, které si při vaření dobře udrží svůj tvar.Pro přípravu smažených brambor zvolte světlé, žluté a růžové hladké hlízy stejné odrůdy. Naopak nepoužívejte brambory se zelenou slupkou. Takové hlízy obsahují vysoký podíl solaninu, který může zkazit chuť brambor.Další tip zní – brambory nakrájejte na nudličky, hranolky nebo tenké plátky stejné velikosti. Takto nakrájené brambory ale ještě nesmažte, musíte je totiž nejprve osušit papírovou utěrkou.Pokud toužíte po opravdu křupavých smažených bramborách, pak je smažte v litinové nebo ocelové pánvi s rostlinným olejem. Pro dokonalou kůrku je následně namočte do dobře rozehřátého oleje. Nezapomeňte, že brambory je lepší rozložit na pánev v jedné vrstvě.V neposlední řadě platí, že pokud chcete křupavé brambory, pak je nemíchejte příliš často. Místo křupavých plátků byste totiž získali kaši. Brambory byste měli osolit až na závěr, jinak se slepí a místo ideálních kousků získáte rozmačkané jídlo.Připomeňme také, že brambory jsou nejen neuvěřitelně univerzálním pomocníkem v kuchyni, ale také jsou zdraví prospěšné. Obsahují minerální látky a vitamíny, a to v takovém množství, že předčí i banány, zelí či ořechy. Jejich velkou výhodou je i to, že jsou levným zdrojem energie a nutričně významných látek, obsahují plno bílkovin a jsou téměř bez tuku. Díky obsažené vláknině má tato plodina jeden z nejvyšších indexů sytosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

