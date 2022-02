https://cz.sputniknews.com/20220212/kyjev-rozmistuje-obrnenou-techniku-v-obytnych-ctvrtich-na-donbasu-oznamili-v-llr-17588528.html

Kyjev rozmisťuje obrněnou techniku v obytných čtvrtích na Donbasu, oznámili v LLR

Kyjev rozmisťuje obrněnou techniku v obytných čtvrtích na Donbasu, oznámili v LLR

Lidová milice samozvané Luhanské lidové republiky znovu odhalila obrněnou techniku ukrajinských vojáků u linie dotyku na Donbasu, oznámila novinářům tisková... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

„V rozporu s bodem 3 dodatečných opatření pokračuje nepřítel s rozmístěním zbraní a vojenské techniky v osadách na Ukrajinou kontrolovaném území,“ prohlásil mluvčí Lidové milice.Podle jeho slov byla v osadách Stanica Luhanska a Makarovo zaznamenána obrněná výzvědná a hlídková vozidla BRDM-2.V létě roku 2020 na Donbasu nabyla platnosti dodatečná opatření na zajištění příměří, která předpokládají úplný zákaz střelby, rozmístění zbraní v osadách a v jejich blízkosti, útočných, výzvědných a diverzních akcí. Za porušení se předpokládá disciplinární odpovědnost. Tato opatření mají platit až do úplného urovnání konfliktu.Kyjev soustředil v současné době na hranici s DLR a LLR polovinu vojenského personálu svých ozbrojených sil a pravidelně ostřeluje domobrance, a to i za použití zakázané techniky – útočného tureckého bezpilotního letounu Bayraktar, a také salvových raketometů Smerč a Uragan. Kromě toho mají k dispozici protitankové raketové komplety Javelin dodané z USA jako vojenská pomoc. Moskva mnohokrát upozornila Washington a evropské země na to, že se ukrajinské úřady snaží všemožně sabotovat plnění minských dohod. Na Západě ze své strany neustále tvrdí, že Rusko prý chystá invazi na Ukrajinu. V Moskvě tato obvinění zamítají a jsou toho názoru, že tyto zprávy potřebuje Západ jen jako záminku k posílení své vojenské přítomnosti ve východní Evropě. Jak vysvětlili v Kremlu a na MZV RF, hlavní příčinou nynější eskalace jsou akce USA a NATO, které tam posílají své vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a podněcují tím Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

