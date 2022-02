https://cz.sputniknews.com/20220212/lekar-objasnil-proc-se-nekteri-lide-v-noci-budi-17586367.html

Lékař objasnil, proč se někteří lidé v noci budí

Podle jeho slov je první věcí, které by lidé měli věnovat pozornost, to, jak často u nich dochází k přerušení nočního spánku.Druhá důležitá otázka zní, zda lidé mohou po takovém probuzení zase rychle usnout. Pokud ne, pak je to známka nespavosti.Kromě toho Mělnikov radí všem, aby věnovali svou pozornost důvodu probuzení, a také tomu, zda se ráno lidé cítí odpočatí. Pokud ne, tak je to důvod, proč se zabývat výzkumem spánku. Narušení spánku totiž může mít mnoho příčin, které můžete identifikovat na schůzce u somnologa, upozorňuje odborník.Potraviny a nespavostPokud trpíte nespavostí, pak byste se měli vyvarovat několika potravinám. Některé z nich totiž mohou být příčinou toho, že lidé špatně spí. Uvedla to dietoložka Jelena Kalenová.Dle ní příčinou problémů se spánkem může být konzumace smaženého masa, lilků, rajčat, nakládané zeleniny, plesnivých sýrů, konzervovaných potravin a avokáda.Odbornice na výživu dodala, že pravidelná nespavost snižuje imunitu, v těle se hromadí hormony stresu, zhoršuje se celkový zdravotní stav. Lidé se začínají přejídat, což vede k nadváze.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

