Německé ministerstvo zahraničí oznámilo přemístění generálního konzulátu v Doněcku

Německo snižuje počet zaměstnanců svého velvyslanectví v Kyjevě, přesouvá generální konzulát v Doněcku, který má od roku 2014 sídlo v Dněpru, do Lvova, sdělila... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

„Necháme naše velvyslanectví v Kyjevě otevřené, ale snížíme počet diplomatů, kteří se tam nacházejí. Náš generální konzulát v Doněcku, který od roku 2014 sídlí v Dněpru, bude dočasně přeložen do Lvova,“ řekla Baerbocková.Německé ministerstvo zahraničí také vyzvalo své občany, aby opustili Ukrajinu, pokud tam jejich pobyt není nezbytný. Uvádí se to v prohlášení resortu, zveřejněném v sobotu 12. února na Twitteru.Ještě předtím v tentýž den americké ministerstvo zahraničí nařídilo americkým diplomatům v Kyjevě, jejichž přítomnost není nutná, aby opustili Ukrajinu. Velvyslanectví USA v Kyjevě zároveň upozornilo na to, že hlavní část týmu bude nadále působit v hlavním městě Ukrajiny.24. ledna bylo uveřejněno, že Německo oznámilo Ukrajině svůj záměr evakuovat část diplomatického sboru a zaměstnance svého velvyslanectví v Kyjevě.25. ledna se Kanada rozhodla stáhnout rodiny diplomatických pracovníků z Ukrajiny kvůli „destabilizujícím aktivitám“ v zemi a kolem ní.Zástupce generálního tajemníka OSN Stephane Dujarric 11. února oznámil, že organizace zůstává v této zemi přítomna. Podle jeho slov se evakuace zaměstnanců neplánuje.Západ obviňuje Ruskou federaci z údajných plánů na eskalaci situace kolem Ukrajiny. V Moskvě to kategoricky odmítají a neustále opakují, že nikoho neohrožují a veškerá podobná prohlášení ze strany Západu jsou používána jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné důvody ke konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Podle jeho slov Rusko nevylučuje, že Západem vyvolaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl krýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Jak řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, informační hysterie USA a NATO ohledně Ukrajiny je bohatě rámována lžemi a fejky.Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová 20. ledna upozornila, že prohlášení USA o údajné přípravě ruské ofenzívy proti Ukrajině jsou činěna za účelem vytvoření informačního krytu pro přípravu vlastních rozsáhlých provokací, a to včetně vojenských, které mohou mít ty nejtragičtější důsledky pro regionální i globální bezpečnost.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

