Odváží se v Paříži zažehnout občanskou válku? Ondráček varuje před zákrokem proti konvoji svobody

Odváží se v Paříži zažehnout občanskou válku? Ondráček varuje před zákrokem proti konvoji svobody

Tisícovky řidičů se chystají zablokovat hlavní město Francie. Paříž se na jejich příchod připravuje nasazením obrněných vozidel. Policie již avizovala, že se... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek se tisíce odpůrců koronavirových opatření z několika francouzských měst vydaly do Paříže, kde chtějí demonstrovat v centru města. V pondělí se kolony osobních automobilů i kamionů chystají přesunout do Bruselu.Paříž i Brusel již zakázaly kolonám vjezd na své území. Ostatně pařížský správní soud se již zabývá otázkou neoprávněnosti tohoto nařízení pařížské policejní prefektuře.Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval ke klidu. Nicméně, hlavní město zažívá posílenou policejní přítomnost. Dva měsíce před prezidentskými volbami se v ulicích Paříže objevila obrněná vozidla. Policisté varují demonstranty, že jim za blokování ulic hrozí až dva roky vězení, zákaz řízení a tučná pokuta.Ve Francii lidé požadují zrušení nařízení, podle kterých bez očkování například nelze vstoupit do restaurací nebo do dálkových vlaků. Mají ale i sociálně-ekonomické požadavky, především nárůst kupní síly v době rostoucí inflace a zdražování pohonných hmot.Na policejní přípravy reagoval i bývalý poslanec a místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček. Podle něj masivní policejní manévry v Paříži vzbuzují obavy, že se úřady pokusí proti konvoji tvrdě zasáhnout.Francouzský konvoj svobody se inspiroval kanadskými aktivisty, kteří od konce ledna blokují centrum Ottawy. Řidiči kamionů se svými vozidly chtějí v centru zůstat, dokud nebudou odvolána proticovidová opatření, mezi kterými je zrušení povinného očkování pro řidiče kamionů, kteří překračují hranice země.V Kanadě již zvažovali nasazení armády proti demonstrantům. Ottawa kvůli blokádě vyhlásila nouzový stav. Policie zakázala demonstrantům nosit jídlo či palivo.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

