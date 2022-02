https://cz.sputniknews.com/20220212/opravdu-evropa-nepotrebuje-rusky-plyn-energeticti-analytici-se-na-tom-s-lipavskym-neshodnou--17594754.html

Opravdu Evropa nepotřebuje ruský plyn? Energetičtí analytici se na tom s Lipavským neshodnou

Český ministr zahraničí Jan Lipavský v nedávném rozhovoru pro agenturu Reuters prohlásil, že se Evropská unie tuto zimu vyrovnávala s odstávkou ruských dodávek... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Zatímco Lipavský tvrdí, že vyšší počet lodí s dodávkami zkapalněného plynu LNG, který v posledních týdnech proudí do Evropy, poukazuje na to, že se Evropa může bez ruského plynu snadno obejít, odborníci s těmito slovy zcela souhlasí.Energetický analytik Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář například tvrdí, že postupný pokles cen na energetickém trhu není podmíněn jen tím, že se podařilo navýšit dodávky zkapalněného zemního plynu z USA a dalších destinací. Velkou roli prý hrála také současná mírná zima. Oba tyto faktory podle něj ale v každém případě nejsou konstantní.„To jsou faktory, na které se příště nemůžeme spoléhat,“ upozorňuje Sklenář a dodává: Analytik tak velmi pochybuje o tom, že Evropa má bezmezné možnosti pro zvýšení dodávek z jiných destinací.„Určitě je důležité snažit se teď hledat nějaké, pokud jsou, volné kapacity od jiných dodavatelů. Ale ty jsou velmi omezené a nejsou v tuto chvíli schopny kompletně nahradit dodávku plynu z Ruska, ať už se bavíme o plynu z Norska nebo východní Afriky, teoreticky z Alžírska, kde je možné nějaké navýšení, ale to navýšení je jen velmi malé,“ dodává Sklenář.Zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška však kvůli zkušenosti z roku 2014, kdy po situaci s Krymem zastavilo Rusko export do Evropské unie, nepochybuje, že by EU byla schopná zvládnout případné přerušení dodávek i teď. Ovšem zdůrazňuje, že diverzifikace dodávek je pro Evropu, respektive ČR, výhodná.„Limitem je kapacita LNG terminálů, která ještě pořád není plně využitá, a samozřejmě cena. Pro Evropu je příjemnější mít mix dodavatelů plynu. Je rozhodně příjemnější mít mezi těmi dodavateli i Rusko, nepochybně. Zároveň není dobré být kýmkoliv vydírán,“ uzavírá toto téma Bartuška.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

