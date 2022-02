https://cz.sputniknews.com/20220212/orban-sankce-eu-proti-rusku-jsou-strategickou-chybou-madarsko-je-dukazem-ze-spoluprace-je-mozna-17597876.html

Orbán: Sankce EU proti Rusku jsou strategickou chybou. Maďarsko je důkazem, že spolupráce je možná

Maďarský premiér Viktor Orbán se domnívá, že „uzavřením“ se před spoluprací s Ruskem dělá EU strategickou chybu a vzdává se ekonomických příležitostí ve... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Předseda vlády Maďarska je přesvědčen, že členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci není překážkou pro spolupráci s Moskvou.Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó již dříve řekl, že Maďarsko nevetovalo uvalení sankcí proti Rusku, aby nenarušilo jednotu v Evropě, ale ty byly absolutně neúspěšné.Dohoda s GazpromemNa konci minulého týdne jsme psali o cestě Viktora Orbána do Ruska, během níž maďarský politik sdělil ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, že celá Evropa čelí energetické krizi, ale Maďarsko je vděčné za uzavření dohody s Gazpromem a chce zvýšit dodávky plynu.Jedná se o dohodu, kterou strany uzavřely v září loňského roku. Dohoda platí 15 let a za toto období Maďarsko získá 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně dvěma možnými trasami – přes Rakousko a přes Srbsko.Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem řekl, že dohoda o plynu mezi Moskvou a Budapeští uzavřená do roku 2036 zajišťuje nákup plynu levněji než v Evropě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

