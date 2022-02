https://cz.sputniknews.com/20220212/parfumerka-odhalila-tajnou-slozku-parfemu-s-feromony-17587444.html

Parfumérka odhalila tajnou složku parfémů s feromony

Ruská odbornice na kompozice parfémů a kreativní ředitelka kosmetické značky Brocard Ljubov Berljanskaja odhalila tajnou složku voňavek s feromony. Oznámil to... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle odbornice do parfému, který má zesílit sexuální touhu a přilákat partnera, přidávají výrobci androstenol – pohlavní hormon prasete. Podle jejích slov tuto látku obsahuje také slina divočáka, cytoplazma celeru a houby lanýže.Berljanskaja podotkla, že tvrzení výrobců, že jejich parfémy obsahují feromony nebo afrodiziaka je pouhým marketinkovým tahem. „Afrodiziakum je přece určitá látka, která zesiluje sexuální touhu, když se užívá vnitřně. Důrazně nedoporučuji užívat parfémy vnitřně, máte to dokonce napsáno na krabičce,“ řekla odbornice.Potvrdila zároveň, že vůně mohou působit na lidské emoce. Dodala přitom, že neexistuje vůně, která by měla na člověka stejný vliv, jaký mají feromony na hmyz.Již dříve pracovnice prodejny kosmetiky poukázala na hlavní chyby při použití voňavek. Rachel Houseová uvedla, že není třeba roztírat parfém mezi zápěstími. Vysvětlila totiž, že to může vést k rozkladu chemických látek, což bude příčinou rychlého vyprchání vůně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

