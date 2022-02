https://cz.sputniknews.com/20220212/pohoda-jako-v-restauraci-pripravte-si-doma-toto-lahodne-cappuccino-s-naslehanou-penou-17574461.html

Pohoda jako v restauraci! Jak si doma připravit cappuccino bez kávovaru

Pohoda jako v restauraci! Jak si doma připravit cappuccino bez kávovaru

Káva dokáže pořádně nakopnout i zpříjemnit den. Někdo má tento kofeinový nápoj spjatý s prací, další naopak s odpočinkem. Navíc existuje spousta druhů, které... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-12T08:10+0100

2022-02-12T08:10+0100

2022-02-12T08:11+0100

zdraví

káva

recept

nápoj

kofein

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/640/25/6402568_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de43698760450347fcb495574f2d29f1.jpg

Šálek lahodného cappuccina dokáže zpříjemnit každou denní chvilku. Našlehaná sametová pěna, lahodné cappuccino se špetkou mleté skořice – to zní jako nebe v puse! A je to tak! Odteď si ale už pro takovou kávu nebudu muset chodit do restaurace a kavárny, ale můžete si ji připravit pěkně v pohodlí domova.Původem tento nápoj pochází z Itálie, kde vznikl i jeho název. Ten jez originálu překládán jako „malý šálek“. Navíc není žádným tajemstvím, že cappuccino je tvořeno dvojitým espresem a vrstvou napěněného mléka.A jak tedy na to? Příprava není nijak složitá. K přípravě černé kávy s horkou mléčnou pěnou bude potřebovat jenom několik surovin. Základem je kvalitní čerstvá zrnková káva. Můžete si vybrat, jak si ji připravíte, ale obecně toho nejchutnějšího nápoje docílíte namletím kávy těsně před její přípravou.Pokud si lámete hlavu s přípravou krásné a našlehané mléčné pěny, nezoufejte. Na ni je potřeba alespoň polovina šálku plnotučného mléka. To ohřejete v kastrůlku nebo mlékovaru. Mléko se zahřívá před šleháním a potřebujete dosáhnout teploty, aby nebylo vroucí, ale stoupala z něj pára. Až toho docílíte, takmetličkou nebo ručním šlehačem našleháte pěnu. To, že máte hotovo, poznáte, jakmilemléko zdvojnásobí svůj objem.Od vychutnání této skvělé kávy vás dělí jenom servírování. I na to ale záleží. Dočerné kávy nalijte přímo doprostřed horké mléko a lžičkou vrstvětemléčnou pěnu. Pokud máte radši cappuccino sladké, pakpěnu posypte třtinovýmcukrem, který zároveň poslouží i jako ozdoba. V případě, že zrovna ještě milovníkem cukru, stačí lehce posypat pěnu jemně mletou skořicí. Ta nápoj ozvláštní – bude mít krásnou vůni a zajímavou chuť.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, recept, nápoj, kofein