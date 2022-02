https://cz.sputniknews.com/20220212/poslusni-mopslici-praskaci-v-bruselu-zuril-na-snemu-babis-a-varoval-pred-narodni-frontou-17595876.html

Poslušní mopslíci, práskači v Bruselu, zuřil na sněmu Babiš a varoval před národní frontou

Poslušní mopslíci, práskači v Bruselu, zuřil na sněmu Babiš a varoval před národní frontou

Expremiér Andrej Babiš v sobotu obhájil post předsedy hnutí ANO. Svůj kandidátský projev nesl v značně konfrontačním duchu. Útočil na pětikoalici, Českou... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-12T18:36+0100

2022-02-12T18:36+0100

2022-02-12T18:40+0100

česko

česká republika

andrej babiš

ano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/17596229_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_34dfc499bd8401accde9c7d698a4046d.jpg

V sobotu ráno se na pražském Chodově konal sněm hnutí ANO. Jeho dosavadní šéf svou pozici obhájil. Vzhledem k tomu, že neměl žádného vyzyvatele, neměl to Babiš těžké. Z 95 delegátů pro něj hlasovalo 76 přítomných. Jako hlavní prioritu označil především kontakt s občany. Jeho kandidátský projev, ve kterém připomněl, že hnutí letos bude 11 let, byl ale vesměs konfrontační.Zdůraznil, že ANO vzniklo především jako protikorupční hnutí, které bojuje proti klientelismu takzvaných tradičních stran, což se jim nelíbilo.Dále připomněl kauzu Čapí hnízdo, která se táhne od roku 2008, a kterou označuje za smyšlenou a účelově vytaženou. Babiš dále nešetřil strany dnešní vlády, které na něj údajně „práskaly do Bruselu“ a zneužily ekologickou katastrofu na řece Bečva.Babiš je přesvědčený, že by hnutí ANO volby vyhrálo, kdyby nepřišla pandemie koronaviru. Nynější pětikoalici obvinil z toho, že koronavirus zneužila v kampani.Dále vládu obvinil, že se nezajímá o problémy lidí na Liberecku spojené s polským úhelnýmdolem Turów, nezajímá je „Rusnokova drahota,“ kterou údajně způsobila ČNB zvedáním úrokových sazeb, či neřeší problémy občanů spojených s energetickou krizí.Dále se pochlubil tím, že díky jeho vládě má země nízkou nezaměstnanost a nejmenší riziko ohrožení chudobou. „A to jsme zvládli v podstatě jen za 2 roky, protože 2 roky jsme v podstatě jen řešili covid,“ podotkl.Během projevu zkritizoval i některé své spolustraníky za to, že vstoupili do ANO jenom proto, aby se dostali k moci. Jedná se především o kauzu Stoka z Brna.Dále varoval, že v letošních podzimních komunálních volbách podobně jako ve volbách sněmovních vznikne koalice „národní fronty“ proti hnutí ANO.Během sněmu se Babiš vyhnul odpovědi, zda hodlá kandidovat na úřad prezidenta. Pouze řekl, že politika poškodila jeho „bývalou firmu“ a jeho rodinu. Každopádně Babiš avizoval, že již na předsedu ANO kandidovat nebude.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220212/biden-uvedl-datum-ruske-invaze-na-ukrajinu-17586595.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš, ano