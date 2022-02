https://cz.sputniknews.com/20220212/proc-prave-ted-svycarsky-pravnik-komentuje-podivne-nacasovani-skandalu-kolem-kamily-valijevove-17598193.html

Proč právě teď? Švýcarský právník komentuje podivné načasování skandálu kolem Kamily Valijevové

Proč právě teď? Švýcarský právník komentuje podivné načasování skandálu kolem Kamily Valijevové

Patnáctiletá ruská sportovkyně Kamila Valijeovová se stala první krasobruslařkou v historii, která dokázala provést skok se čtyřmi otáčkami na Olympiádě. Její... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-12T22:38+0100

2022-02-12T22:38+0100

2022-02-12T23:12+0100

svět

krasobruslení

rusko

doping

wada

rusada

kamila valijeovová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/17596664_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_3f87ed88d4af9ca448a51bc02c11d40c.jpg

Přední švýcarský právník v oblasti sportovního práva Lucien W. Valloni se pozastavil nad kontroverzním načasováním odhalení výsledku dopingového testu krasobruslařky Kamily Valijevové a vysvětluje, proč se tak často stáváme svědky zaujatosti proti ruským sportovcům na olympijských hrách.Sputnik: Komu může hrát do karet špinění pověsti ruských sportovců na Olympiádě?Lucien W. Valloni: Já můžu jenom říct, že v případě, když nějakému týmu odeberou medaili, tak týmy, které se umístily na druhém a třetím místě…My víme, co to jsou za týmy…Bude to Amerika, kdo bude mít prospěch ze současné situace.Sputnik: Proč se tento dopingový skandál rozdmýchává nehledě na to, že trimetazidin byl nalezen v krvi sportovkyně ještě dlouho před soutěží, a přitom není konsensus ohledně toho, zda léčiva na srdce mohou skutečně zlepšit výkon v krasobruslení?Lucien W. Valloni: Ten problém je v tom seznamu zakázaných látek WADA, protože do něho byla zařazena spousta léků, které ve skutečnosti nemají žádný vliv na zlepšení výsledků ve sportu, ale jsou stále v tom seznamu. Já můžu jenom říci, že to je trochu zvláštní, že ten vzorek byl odebrán ještě 25. prosince, ale výsledek toho testu byl zveřejněn teprve poté, co sportovkyně předvedla velmi dobrý výkon na Olympiádě.Sputnik: Co je podle vás důvodem toho, že to trvalo tak dlouho, proč WADA zveřejnila výsledky testu z prosince 2021 až teď, zvlášť v době zostření politické krize ve vztazích mezi Ruskem a Západem?Lucien W. Valloni: Já si myslím, že to načasování je fakt špatné, protože to vypadá tak, že oni vyčkali na moment, až sportovkyně předvede velmi dobrý výkon a po tomto jejím vystoupení poslali ty informace, to je velmi zvláštní. Samozřejmě my nevíme, proč ve skutečnosti došlo k tomu zdržení, ale působí to nepříjemným dojmem.Sputnik: Jak je možné vysvětlit tu zaujatost vůči ruským sportovcům? Jedná se o další pokusy prostě zamezit Rusku v účasti na Olympiádě?Lucien W. Valloni: My nemůžeme vědět, zda za tím stojí politika. Je to teoreticky možné, ale na druhé straně je ten dopingový test, který se ukázal být pozitivní. Ale otázkou je, proč to trvalo tak dlouho a proč to bylo odhaleno až teď? Právě proto lidé nechápou, co se ve skutečnosti děje. Celá situace se řeší dost dlouho, což je ovšem určeno těmi pravidly.Sputnik: Zdá ITA (Mezinárodní testovací agentura – pozn. red.) postupovala nezávisle, když napadla u CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž – pozn. red.) rozhodnutí RUSADA týkající se zrušení dočasného pozastavení činnosti Kamily Valijevové. Jsou tyto organizace ve skutečnosti nezávislé na jakémkoliv politickém vlivu?Lucien W. Valloni: Všude, kde lidé pracují, včetně těchto organizací, jsou zaměstnanci tak či onak ovlivněni politikou. Samozřejmě, dnešní Rusko, mírně řečeno, není nejlepším kamarádem Západu, konkrétně v západních médiích. Tato skutečnost také může mít svůj vliv. Já si ale myslím, že největší vliv na situaci má to, že toto jméno se již rozneslo a veškeré organizace spojené s tímto procesem se ocitly pod nátlakem, když prostě musí podnikat nějaké kroky.Sputnik: Myslíte si, že tato situace může být vnímána jako provokace proti ruskému týmu, vzhledem k tomu, jak dlouho WADA reaguje na vyšetřování?Lucien W. Valloni: Všechno je možné, určitě, politika je všude kolem a já nevím, jak velký tento politický nátlak je. Ale je to opravdu zvláštní, že tato informace byla zveřejněna a všechno bylo předáno RUSADA právě po velmi dobrém výkonu ruské sportovkyně. Já si myslím, že je to velmi špatné načasování, nebo velmi dobré načasování pro tu druhou stranu, řekněme to takhle.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

krasobruslení, rusko, doping, wada, rusada, kamila valijeovová