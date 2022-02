Slováci stahují rodiny svých diplomatů v Kyjevě a Užhorodě

https://cz.sputniknews.com/20220212/slovaci-stahuji-rodiny-svych-diplomatu-v-kyjeve-a-uzhorode-17595582.html

Slovenské ministerstvo zahraničí v sobotu rozhodlo stáhnout rodinné příslušníky vyslaných zaměstnanců na ambasádě v Kyjevě a generálním konzulátu v Užhorodě.

Rozhodnutí padlo po sobotním zasedání krizového štábu slovenského ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí a vyhodnocení dostupných zpravodajských informací. Uvedl to mluvčí resortu Juraj Tomaga.Kromě toho resort potvrdil své dřívější doporučení necestovat na Ukrajinu bez ohledu na účel cesty.V sobotu české MZV oznámilo, že rodinní příslušníci zaměstnanců diplomatického úřadu v Kyjevě opustí Ukrajinu. Dále doporučilo svým občanům, aby necestovali na Ukrajinu a do Běloruska. Ti, kteří se tam nyní nacházejí, by měli zvážit, aby země opustili.Připomeňme, že americké ministerstvo zahraničí nařídilo americkým diplomatům v Kyjevě, jejichž přítomnost není nutná, aby opustili Ukrajinu. Své plány na evakuaci velvyslanectví oznámily rovněž Velká Británie, Německo a Austrálie. Četné západní země – Kanada, Finsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Estonsko, Japonsko, Nový Zéland a další – vyzvaly své občany, aby neodkladně opustili Ukrajinu. Zdroje agentury RIA Novosti v sobotu informovaly, že Kyjev opouštějí i pracovníci ruské ambasády a konzulátu.Napětí na UkrajiněPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová 20. ledna upozornila, že prohlášení USA o údajné přípravě ruské ofenzívy proti Ukrajině jsou činěna za účelem vytvoření informačního krytu pro přípravu vlastních rozsáhlých provokací, a to včetně vojenských, které mohou mít ty nejtragičtější důsledky pro regionální i globální bezpečnost.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

