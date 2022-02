To už Lipavský vážně přehnal: Po tomto výroku by měl okamžitě rezignovat, tvrdí Paroubek

„Po takovémto výroku by měl politik, který se dostal až do funkce ministra zahraničí, rychle rezignovat,“ reagoval na výroky ministra Paroubek na portálu VašeVěc.cz. „Tento výrok totiž ukázal, že Lipavský vůbec nemá představu o tom, jak vysoký je podíl Ruska na dodávkách plynu do zemí EU, respektive jaké jsou reálné možnosti náhrady ruského plynu v případě, že by jeho dodávky byly zastaveny,“ vysvětlil.