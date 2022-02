Toužíte po extra nadýchaných palačinkách? Víme o málo známé přísadě, která vám dosud chyběla

https://cz.sputniknews.com/20220212/touzite-po-extra-nadychanych-palacinkach-vime-o-malo-zname-prisade-ktera-vam-dosud-chybela--17586822.html

Velmi brzy nastane masopust. V tomto období se konají různé slavnosti, jarmarky a festivaly, jejichž hlavním atributem jsou palačinky. A připravit je tak, aby... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

O tom, co by se mělo přidat do těsta na palačinky pro dosažení dokonalé textury, promluvil odborník na hydrataci Chris Sanders v rozhovoru pro britský deník The Sun.Aby byly palačinky opravdu chutné, jemné a nadýchané, do těsta byste měli přidat jednu velmi neobvyklou přísadu, která vás velmi pravděpodobně nikdy ani nenapadla. Jedná se o perlivou vodu. Tato tekutina totiž při kontaktu s teplem tvoří ve směsi pro těsto malé bublinky, díky kterým bude pak struktura palačinek ideální.Suroviny:Postup přípravy:Palačinky se většinou smaží, až když hosté sedí za stolem, a z pánve putují hned na stůl. Když je pak pokládáte jednu na druhou, odborník radí, abyste každou palačinku potřel máslem, aby se neslepily.Na závěr dal Chris Sanders ještě jednu dobrou radu. Palačinky je nejlepší smažit na litinové pánvičce. Podle něj je litina základem a nejnovější pánvičky jí nesahají ani po kotníky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

