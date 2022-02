Trenérka Valijevové zareagovala na skandál s dopingovým testem krasobruslařky

„Vznikla velmi rozporuplná a složitá situace. Je velmi mnoho otázek a velmi málo odpovědí. Chtěla bych říci, že jsme naprosto přesvědčeni, že Kamila je nevinná a čistá. A pro nás to není teorém, ale axiom – není třeba to dokazovat. Chápu, že existuje nějaký ten protokol, bez něhož se neobejdeme. Nepřenechali jsme sportovkyni osudu, to v žádném případě,“ cituje Tutberidzeovou televizní stanice První kanál.