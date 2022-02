https://cz.sputniknews.com/20220212/update-covidu-19-v-cr-pocty-novych-pripadu-klesaji-za-patek-je-evidovano-26-199-nakazenych-17586122.html

Update covidu-19 v ČR: Počty nových případů klesají. Za pátek je evidováno 26 199 nakažených

Update covidu-19 v ČR: Počty nových případů klesají. Za pátek je evidováno 26 199 nakažených

Páteční testy na covid-19 v Česku prokázaly 22 118 nových případů nákazy koronavirem, k tomu je nutné přičíst také a 4081 reinfekcí. Incidenční číslo klesá... 12.02.2022

2022-02-12

2022-02-12T07:41+0100

2022-02-12T07:41+0100

Počet nových případů nákazy poslední dny postupně klesá. Pro srovnání připomeňme, že minulý pátek bylo evidováno 28 700 nově nakažených a 5147 reinfekcí. Tento týden je to znatelně méně.Může to však souviset s tím, že stejně jako v předchozích dnech výrazně ubyl i počet provedených testů. Za včerejšek laboratoře provedly 75 498 PCR testů a 20 571 antigenních testů.Co se týče situace v nemocnicích, aktuálně je v nich s koronavirem hospitalizováno3785 lidí, což je proti předchozímu pátku nárůst o víc než desetinu. Zvýšil se také počet osob ve vážném stavu, a to na 247.Nicméně, data zatím stále svědčí o tom, že počty nových nákaz už nepřibývají tak skokově jako dříve, spíše postupně klesají. S tím souvisí ipostupné rozvolňování protikoronavirových opatření.Koronavirem, který v Česku vypukl 1. března 2020, se dosud nakazilo 3 385 250 lidí. Na nemoc bohužel zemřelo 37 765 osob a 3 089 436 lidem se z ní podařilo vyléčit.Za celý pátek se nechalo očkovat 18 094 osob. Kompletní očkování má přes 6,82 milionu osob, více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Senát odmítl novelu pandemického zákonaPřipomeňme, že horní komora českého parlamentu včera odmítla vládní novelu pandemického zákona, která již byla schválená Poslaneckou sněmovnou. Proti schválení novely se postavilo 32 z 61 přítomných členů Senátu, podpořilo ji pouze 22 senátorů.Úsilí ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který včera prosazoval vládní novelu pandemického zákona v Senátu, se ukázala být marná. Čeští senátoři na rozdíl od poslanců novelu nepodpořili a odmítli ji schválit, proti návrhu se vyslovilo 32 senátorů, pro bylo 22. Někteří členové Senátu dokonce prohlásili, že předložená novela je v rozporu s českou Ústavou, kriticky se vůči návrhu postavila i část členů vládních stran.Sněmovna by v projednávání sporné novely měla pokračovat v úterý. Válek doufá, že dolní komora senátní veto přehlasuje, a pokud by se tak nestalo, pak vládu požádá o 14denní nouzový stav.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

