Záchrana planety pro příští generace? Klaus pronesl působivý projev o nesmyslnosti tohoto cíle

Záchrana planety pro příští generace? Klaus pronesl působivý projev o nesmyslnosti tohoto cíle

Bývalý český prezident Václav Klaus vystoupil na konferenci Vídeňský kongres s projevem, ve kterém označil dnešní snahu ekologických aktivistů o záchranu...

V projevu, který ve svém novém vydání představila české veřejnosti MF Dnes, Klaus konstatoval, že znepokojení problémy budoucích generací je způsobem, jak utéct před přítomností.Svět je ale podle Klause pohlcen nesmyslnými úvahami o záchraně planety pro příští generace, které ani nemají jasně určený časový horizont.„Když lidé jako Greta Thunbergová říkají, že musíme zachránit planetu pro budoucí generace, už neříkají, jestli hledí 2 roky dopředu, 20 let dopředu, 200 let dopředu nebo 2000 let dopředu,“ poznamenal druhý český prezident.Z těchto úvah jsou ale přitom podle něj vyloučena taková zásadní fakta jako pokrok.„To už ale bude úkolem těch generací, které za 200 let budou žít ve své přítomnosti, nikoliv naší,“ dodal.Klaus rovněž zdůraznil, že si s tím budoucí generace určitě dokážou poradit, ale měli by k tomu mít svobodný prostor.„Základním principem musí zůstat svoboda. Nesnažme se diktovat či předurčovat budoucnost. O to usilovaly všechny nedemokratické systémy, ale všechny selhaly a vedly ke katastrofám. Našim nástupcům bychom měli předat svobodný svět, demokracii. Měli bychom jim ponechat možnost činit svá vlastní rozhodnutí, měly by být ‚free to choose‘ (mít svobodně na výběr),“ uvedl druhý český prezident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

