Zahradil vyzývá k odporu proti novému návrhu EU. Komise chce zavést trest za nenávistné projevy

Evropská komise přišla tento týden s návrhem, který chce unifikovat definici projevů nenávisti coby trestného činu napříč EU. To znamená, že by ČR měla... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak upozorňuje europoslanec ODS Jan Zahradil, eurokomise chce, aby Rada EU vydala v tomto směru rozhodnutí a nevylučuje ani přípravu směrnice. Tahle snaha o rozšíření nenávistných projevů o další kategorie a její posun do oblasti evropského práva podle europoslance ovšem neslibuje pozitivní důsledky.„Považuji to za nebezpečné otevírání Pandořiny skříňky, které ve svém nejkrajnějším důsledku může vést k omezení osobních či politických názorů, publikovaných online, v printech, na serverech či v el. médiích - tedy k omezení svobody projevu,“ tvrdí Zahradil.Europoslanec poukazuje na to, že komise odůvodňuje svou snahu nárůstem nenávistných projevů vůči různým menšinám, LGBT osobám a migrantům.„Právě k těmto tématům (migrace, islamizace, právní úpravy LGBT atd.) však probíhá v mnoha zemích leckdy poměrně vášnivá debata, v níž vede tenká - a citlivá - hranice mezi skutečným nenávistným projevem na jedné straně a osobním či politickým vyjádřením na straně druhé,“ poznamenal Zahradil.Tato hranice se přitom podle něj zásadně liší od státu ke státu, neboť je podmíněna odlišnými kulturními, sociálními zvyklostmi a bezpečnostními potřebami.Podle europoslance se zjevně jedná o pokus o další „europeizaci“ trestnosti tzv. nenávistných projevů, který je prý naprostým šlápnutím vedle.„Jeho jediným důsledkem může být společenská frustrace, kdy lidé budou mít pocit, že jiný členský stát EU nebo instituce EU - a nikoliv české státní orgány - chtějí určit, co se smí/nesmí beztrestně říkat/psát a co se naopak bude/nebude trestat,“ zdůraznil Zahradil s tím, že je třeba se proti tomu postavit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

