Zelenskyj požaduje důkaz toho, že má Rusko 16. února „zaútočit“ na Ukrajinu

Zelenskyj požaduje důkaz toho, že má Rusko 16. února „zaútočit“ na Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na briefingu vyzval, aby byly předány veškeré údaje o ruských plánech na eskalaci situace úřadům země. Lídr USA Joe... 12.02.2022, Sputnik Česká republika

Nejvyšší představitel ukrajinského státu poznamenal, že podle jeho názoru je dnes v mediálním prostoru až „příliš mnoho informací o hluboké válce v plném rozsahu“.Dodal také, že mu neustále od zpravodajských služeb chodí velké množství dat a bere na vědomí i zprávy od USA a spojenců.Podle Zelenského je postoj Kyjeva takový, že „diplomatická cesta je jediným způsobem deeskalace a de-okupace“.Situace kolem UkrajinyPřipomeňme, že v posledních měsících se staly vztahy Ruska a Západu ještě napjatějšími, zhoršila se situace kolem Ukrajiny. Washington a Brusel obviňují Moskvu z příprav „invaze“ a informují o přesunu ruských vojsk ke hranici se sousedním státem. Minulou noc Joe Biden jiným západním lídrům oznámil, že „Rusko zahájí fyzickou invazi na Ukrajinu 16. února“. Spolubesedníci prezidenta USA přijali americké výzvědné údaje skepticky, píší noviny Politico.Na tomto pozadí posiluje Severoatlantická aliance svou přítomnost v blízkosti ruských hranic. Včera bylo oznámeno, že USA přesunují do Polska další tři tisíce vojáků a poslaly do Evropy čtyři torpédoborce.Rusko veškerá obvinění týkající se vpádu na Ukrajinu ale opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Ruské ministerstvo zahraničí také tvrdí, že dodávky zbraní Spojenými státy a NATO Ukrajině mohou vzbudit v Kyjevě pokušení vyřešit konflikt na Donbasu silou, což je zcela nepřijatelné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

