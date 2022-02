https://cz.sputniknews.com/20220213/babise-by-casem-na-postu-sefa-hnuti-ano-mohl-nahradit-moravskoslezsky-hejtman-17606825.html

Babiše by časem na postu šéfa hnutí ANO mohl nahradit moravskoslezský hejtman

Babiše by časem na postu šéfa hnutí ANO mohl nahradit moravskoslezský hejtman

Poté, co expremiér Andrej Babiš opět obhájil svou pozici šéfa hnutí ANO, se již začínají objevovat možní kandidáti do dalších voleb. Ty se budou konat za dva... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Mnohé možná překvapí, že by tuto pozici mohl zaujmout někdo jiný, než exministři Karel Havlíček nebo Alena Schillerová, které někteří favorizovali. Nově je totiž ve hře hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který se sám přihlásil a který by chtěl Andreje Babiše v jeho současné funkci nahradit.Nutno říct, že se toto jméno neobjevilo poprvé, jelikož Vondráka za svého možného nástupce již dříve označil právě Babiš. Vondrák navíc v sobotní volbě nového vedení ANO obdržel největší počet hlasů ze všech zvolených řadových místopředsedů hnutí, a to 81 z 93 hlasů.I když se dotyčný v hnutí často projevuje jako opoziční hlas, myslí si, že nijak neupadl v nemilost kolegů.Pokud by měl Vondrák říci, nač by se jako nově zvolený místopředseda chtěl soustředit, pak jsou to prý jiné skupiny voličů.Jak již bylo řečeno, Babiš si Vondráka jako svého nástupce představit dokáže, a to i přesto, že spolu nemají vždy jednotný názor. Kromě Vondráka ale jako možné kandidáty jmenoval také prvního místopředsedu ANO Karla Havlíčka exministryni financí Alenu Schillerovou.Připomeňme také, že Babiš tento týden obhájil na celostátním sněmu v Praze post šéfa hnutí ANO. Do nejužšího vedení se mimo jiné dostali vicepremiéři bývalé Babišovy vlády, a sice Havlíček a Schillerová. Expremiér ČR se navíc ve svém projevu nechal slyšet, že jeho hnutí musí dodat vlastního kvalitního kandidáta do prezidentské volby na začátku příštího roku. Nicméně neuvedl, zda jím bude on sám. Finální rozhodnutí by z jeho strany mělo padnout v září.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

