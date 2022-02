https://cz.sputniknews.com/20220213/bez-vakcinace-zadna-evakuace-nenaockovani-americane-se-z-ukrajiny-do-polska-nedostanou-17602282.html

Bez vakcinace žádná evakuace: Nenaočkovaní Američané se z Ukrajiny do Polska nedostanou

Bez vakcinace žádná evakuace: Nenaočkovaní Američané se z Ukrajiny do Polska nedostanou

Američtí občané, kteří se rozhodnou opustit Ukrajinu pozemní cestou, mohou odejít do Polska. Varšava však po nich požaduje průkaz o vakcinaci. Oznámilo to... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T12:43+0100

2022-02-13T12:43+0100

2022-02-13T12:43+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

rusko

usa

evakuace

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/17602435_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_550be1640da31283c383dbecd8561adb.jpg

Jak uvádějí američtí diplomaté, situace na Ukrajině nadále zůstává „nepředvídatelná“ kvůli údajné hrozbě ruského vojenského zásahu. Američtí občané by proto měli Ukrajinu opustit co nejdříve.V této souvislosti polské úřady umožnily americkým občanům vstoupit na své území z Ukrajiny přes pozemní hraniční přechod bez jakéhokoli předchozího souhlasu. Jak ale upozorňuje americká ambasáda, Američané musejí mít u sebe kromě cestovního dokladu i potvrzení o vakcinaci proti koronaviru. Pro usnadnění vstupu na polské území je jim doporučeno mít i negativní výsledek PCR nebo antigenního testu.Mezitím Ukrajině hrozí uzavření vzdušného prostoru. Jak informoval server Strana.ua s odvoláním na nejmenovaný zdroj z leteckého odvětví, mezinárodní pojišťovny se kvůli napjaté situaci chystají zrušit záruky pro přelety civilních dopravních letadel nad Ukrajinou.Nizozemská společnost KLM již oznámila, že pozastavuje lety na Ukrajinu. V neděli letoun ukrajinské společnosti SkyUp přistál v Kišiněvu kvůli tomu, že mu byl zakázán vstup do vzdušného prostoru Ukrajiny.Nicméně, zatím nedochází k masovému zrušení letů. Jak svědčí online informační tabule na letištích Borispolu, Charkova, Záporoží, Lvovu a Dnipra, lety se konají podle letového řádu.Evakuace diplomatůŘada zemí vydala doporučení pro své občany, aby Ukrajinu opustili. Rovněž dochází k evakuaci diplomatického personálu či jejich rodinných příslušníků.V sobotu americké ministerstvo zahraničí nařídilo americkým diplomatům v Kyjevě, jejichž přítomnost není nutná, aby opustili Ukrajinu. Své plány na evakuaci velvyslanectví oznámily například Velká Británie, Německo či Austrálie.České velvyslanectví v Kyjevě hodlá fungovat i nadále. Dojde však k evakuaci rodinných příslušníků jeho zaměstnanců. Ke stejnému kroku se odhodlalo i Slovensko.Napětí na UkrajiněPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová 20. ledna upozornila, že prohlášení USA o údajné přípravě ruské ofenzívy proti Ukrajině jsou činěna za účelem vytvoření informačního krytu pro přípravu vlastních rozsáhlých provokací, a to včetně vojenských, které mohou mít ty nejtragičtější důsledky pro regionální i globální bezpečnost.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220122/v-pondeli-zacne-evakuace-rodin-americkych-diplomatu-na-ukrajine-17309097.html

https://cz.sputniknews.com/20210817/letectvo-usa-potvrdilo-ze-na-podvozku-letadla-ktere-priletelo-z-kabulu-nalezlo-lidske-pozustatky-15529153.html

ukrajina

rusko

usa

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, evakuace, polsko