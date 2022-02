https://cz.sputniknews.com/20220213/blinken-promluvil-o-zpusobu-urovnani-konfliktu-kolem-ukrajiny-17599412.html

Blinken promluvil o způsobu urovnání konfliktu kolem Ukrajiny

Blinken promluvil o způsobu urovnání konfliktu kolem Ukrajiny

Urovnání situace kolem Ukrajiny diplomatickým způsobem je stále možné, prohlásil americký ministr zahraničí Antony Blinken na tiskové konferenci. Přenos... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Dotyčný zdůraznil, že Moskva může dokázat připravenost na diplomatické urovnání konfliktu stažením vojsk od hranice s Ukrajinou. „(Rusko, pozn. red.) se má věnovat zmírnění napětí a ne jeho eskalaci,“ míní Blinken.Ministr rovněž vyslovil přesvědčení, že diplomatický způsob urovnání situace kolem Ukrajiny je i nadále možný. Podle jeho slov, když Rusko vyhrotí situaci, bude reakce USA a jejich spojenců rychlá, jednotná a tvrdá. V Moskvě ale kategoricky popírají plány, které jí připisuje Západ.Dále také podotkl, že nikoho nepřekvapí, když Rusko podnikne provokaci nebo způsobí incident, a pak ho využije k ospravedlnění válečných aktivit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přitom učinil během včerejšího telefonního rozhovoru s Blinkenem prohlášení, že propagační kampaň USA a jejich spojenců ohledně ruské agrese proti Ukrajině sleduje provokační cíle.Západ v poslední době obviňuje Moskvu z příprav invaze na Ukrajinu a zvyšuje svoji přítomnost ve východní Evropě. Rusko všechna obvinění popírá a zdůrazňuje, že přesunuje vojska v rámci vlastního území, a také připomíná, že se neúčastní vnitřního ukrajinského konfliktu a neporušuje žádné dohody, na rozdíl od Kyjeva, který nedodržuje minské dohody.Ukrajinská vláda soustředila na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR větší část své armády, která pravidelně ostřeluje domobranu, včetně použití zakázané techniky předané západními státy.Dodávek zbraní v hodnotě několika miliard dolarů se účastní USA, Velká Británie, Kanada, Francie, Polsko, Turecko, Litva, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko. Rovněž do země stále přicházejí další cizí vojenští instruktoři.V Moskvě nejednou vyzvali k zastavení dodávek zbraní do daného regionu, poněvadž to může povzbudit Kyjev k válečným aktivitám.

