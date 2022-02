https://cz.sputniknews.com/20220213/fiala-u-kavicky-resil-ukrajinu-s-lidry-eu-situaci-bereme-vazne-rika-17605942.html

Fiala u kávičky řešil Ukrajinu s lídry EU. Situaci bereme vážně, říká

Fiala u kávičky řešil Ukrajinu s lídry EU. Situaci bereme vážně, říká

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli oznámil, že společně s lídry Evropské unie jednal o napětí kolem Ukrajiny. K čemu debata přivedla ale neuvedl. Sdělil pouze... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T15:55+0100

2022-02-13T15:55+0100

2022-02-13T15:55+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

česká republika

petr fiala

ukrajina

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/17253044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3f6b6def034c24e7e497c67b7812628.jpg

V neděli o Ukrajině jednali lídři zemí Evropské unie pod předsednictvím šéfa Evropské rady Charlese Michela.Premiér se u toho nechal vyfotit s kávičkou a besedu vedl přes malý laptop.Další uživatelé ve Fialově vlákně psali, že by se v EU měli raději zabývat policejním násilím proti demonstrantům v Paříži.Napjatá situace na UkrajiněSpojené státy tvrdí, že k ruské invazi na Ukrajině může dojít v příštích dnech. Zaznělo dokonce přesné datum, a sice 16. února. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová 20. ledna upozornila, že prohlášení USA o údajné přípravě ruské ofenzívy proti Ukrajině jsou činěna za účelem vytvoření informačního krytu pro přípravu vlastních rozsáhlých provokací, a to včetně těchvojenských, které mohou mít ty nejtragičtější důsledky pro regionální i globální bezpečnost.Mezitím jak informoval ve středu server Politico, lídři Evropské unie poslali Rusku dopis, ve kterém vyzvali Moskvu k deeskalaci. Jednalo se o odpověď na požadavek Moskvy, aby evropští lídři vysvětlili, jak interpretují závazek neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných zemí, který je obsažen v chartě o evropské bezpečnosti ze summitu OBSE v Istanbulu z roku 1999.Podle Politico evropští lídři neposkytli na tuto otázku odpověď. Pouze uvedli, že další jednání se mohou dotknout tohoto tématu, stejně tak i dalších otázek evropské bezpečnosti.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220212/zelenskyj-pozaduje-dukaz-toho-ze-ma-rusko-16-unora-zautocit-na-ukrajinu-17593717.html

česká republika

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, petr fiala, ukrajina, eu