„Jsem v nebi.“ Verešová zaujala fanoušky dokonalým pozadím a pány dostala do rauše

„Jsem v nebi.“ Verešová zaujala fanoušky dokonalým pozadím a pány dostala do rauše

Slovenská modelka Andrea Verešová se opět ukázala v roli provokatérky. Se svou rodinkou totiž opět vyrazila na luxusní a exotickou dovolenou k moři, a tak se... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Andrea, jak už je jejím zvykem, se nebojí odhalit. Už v minulosti uvedla, že jako modelka vnímá nahotu naprosto přirozeně, a dokonce dodala, že někdy odhalování k její práci patří. Možná i proto sdílí fotografie, jaké sdílí.Fanoušci jsou však takovými fotkami potěšeni. A není divu. Poslední snímek, na němž je zachycena v plavkách na pláži, zezadu, mnohé dostal do kolen. Někteří mohli oči nechat na jejím dokonalém pozadí, které bylo skoro celé od písku.Lichotky se tedy jenom hrnuly. Mnozí psali, že je nádherná a že zkrátka nelze říct nic jiného než „dokonalost“.Jiní dokázali ocenit celkovou kompozici fotografie: „Nádherný výhled. Ito pozadí.“Figurou totiž Verešová připomíná dvacetileté kočky. A to je jí už 41 let.Spousta lidí přiznávala, že jde opravdu o povedený akrásný záběr.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

