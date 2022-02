https://cz.sputniknews.com/20220213/kancelar-zelenskeho-zhodnotila-pravdepodobnost-uzavreni-vzdusneho-prostoru-17602942.html

Kancelář Zelenského zhodnotila pravděpodobnost uzavření vzdušného prostoru

Kancelář Zelenského zhodnotila pravděpodobnost uzavření vzdušného prostoru

Ukrajina nevidí smysl v uzavření svého vzdušného prostoru. Dne 13. února to prohlásil poradce šéfa prezidentské kanceláře Michail Podoljak. 13.02.2022, Sputnik Česká republika

„Je to nonsens. Mám za to, že to v jistém smyslu připomíná částečnou blokádu,“ cituje politika agentura Reuters.Již dříve poslanec ukrajinské Nejvyšší rady za stranu Petra Porošenka Evropská solidarita Alexej Gončarenko promluvil o možném zákazu letecké dopravy v ukrajinském vzdušném prostoru. Podle jeho slov se tak má stát od pondělí 14. února 2022.V neděli letoun ukrajinské společnosti SkyUp přistál v Kišiněvu kvůli tomu, že mu byl zakázán vstup do vzdušného prostoru Ukrajiny.Jak informoval server Strana.ua s odvoláním na nejmenovaný zdroj z leteckého odvětví, mezinárodní pojišťovny se kvůli napjaté situaci chystají zrušit záruky pro přelety civilních dopravních letadel nad Ukrajinou. Pojišťovací společnosti již dle zdrojů informují majitele letadel o nutnosti jejich přesunu do evropského prostoru. V souladu s mezinárodní legislativou je letecká společnost povinna získat pojištění, bez kterého je vzlet zakázán. Proto může toto rozhodnutí pojišťoven ochromit leteckou dopravu na Ukrajině.Nicméně, zatím nedochází k masovému zrušení letů. Jak svědčí online informační tabule na letištích Borispolu, Charkova, Záporoží, Lvovu a Dnipra, lety se konají podle letového řádu.V západních médiích se od konce loňského roku opakovaně objevily příspěvky o eventuální ruské invazi na Ukrajinu. Američtí zákonodárci kvůli tomu vyzvali ke zpřísnění sankcí proti Moskvě. Rusko nejednou tato obvinění popřela.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov učinil 12. února v rozhovoru s ministrem zahraničí USA Antonym Blinkenem prohlášení, že propagační kampaň USA a jejich spojenců ohledně takzvané ruské agrese proti Ukrajině má provokační cíle, čímž povzbuzuje kyjevskou vládu k sabotování minských dohod.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

