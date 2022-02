Katastrofa, jsem zděšená, oponovala Schillerová ministru Bartošovi. Ten rozpočet ani nečetl, říká

„Jsem z rozpočtu zděšena. Pokud byste ho četl, nemohl byste říkat, že nebere lidem. Rozdíl oproti nám je daný tím, že vláda bude mít vyšší příjmy díky inflaci a všichni zaplatí více peněz. Celkem to bude o 62 miliard do státního rozpočtu více, než se původně plánovalo…Dnes zvednete ruku pro to, aby učitelům, co díky nám mají průměrný plat, vzrostl jen o dvě procenta, a nepedagogičtí zaměstnanci měli nulu. Otočili jste. Je to katastrofa,“ vyčítala Bartošovi a jeho vládě Schillerová.