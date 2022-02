https://cz.sputniknews.com/20220213/kate-middletonova-porusila-dvakrat-protokol-behem-jednoho-dne-17603779.html

Kate Middletonová porušila dvakrát protokol během jednoho dne

Vévodkyně Catherine z Cambridge porušila protokol dvakrát během jednoho dne při plnění královských povinností. Článek na toto téma publikuje Daily Mail.

Je známo, že Kate Middletonová navštívila sociální centrum Parents and Communities Together (PACT) v Londýně, kde hovořila s dobrovolníky organizace a zúčastnila se kulinářského ukázkového kurzu s dětmi a jejich rodiči. Celebrita měla na sobě přiléhavé černé kalhoty LK Bennet a tričko stejné barvy, a také šedé sako Smythe a boty Gianvito Rossi.Novináři věnovali pozornost zevnějšku manželky prince Williama a uvedli, že ignorovala dva body dress code, kterým se mají řídit členové královské rodiny. Middletonová měla na sobě téměř celý outfit černý a úzké kalhoty. Uvádí se, že černé oblečení je zvykem nosit pouze v případě smutku.Není to poprvé, co Kate Middletonová porušila pravidla protokolu. V říjnu 2020 celebrita vyhlašovala na Twitteru online slavnostní předávání cen vítězům soutěže Fotograf divoké přírody roku v oděvu černé barvy. Královna Alžběta II. údajně téměř nikdy nenosí černé oblečení na královské události s výjimkou pohřbů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

