https://cz.sputniknews.com/20220213/kralovna-popu-madonna-se-ukazala-nahore-bez-reakce-jejich-fanousku-vas-prekvapi-17592725.html

Královna popu Madonna se ukázala nahoře bez. Reakce jejích fanoušků vás překvapí

Královna popu Madonna se ukázala nahoře bez. Reakce jejích fanoušků vás překvapí

Americká zpěvačka Madonna, kterou milují tisíce lidí po celém světě, se opět odvázala a ve svých 63 letech se ukázala nahoře bez. Provokativní fotografie se... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T07:42+0100

2022-02-13T07:42+0100

2022-02-13T07:42+0100

celebrity

madonna

zpěvačka

fotografie

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/980/58/9805884_0:0:2541:1430_1920x0_80_0_0_70f608f06e0c7d221a3e9d674d00d1d7.jpg

Vypadá to, že popová královna se rozhodně nebojí kritiky ani hejtů. I když se již dříve setkala s negativními reakcemi u svých provokativních fotek, rozhodně s nimina sociální síti nešetří. I tentokrát se tak s příznivci podělila o další sexy kousek do sbírky – nyní se jednalo o selfie nahoře bez.Na fotografii, kterou Madonna nasdílela, si poprsí zakrývá vlasy a svůdně se dívá do objektivu. Na fotce mimo jiné krásně vynikly její modré oči. Nešlo si však nevšimnout, že je snímek značně upraven filtry a určitě byl několikrát retušován.I přes mohutné úpravy se ale snímek většině fanoušků líbil, a tak ji v komentářích zahrnovali komplimenty.Lidé psali, že je naprosto okouzlující a dle jedné uživatelky je Madonna dokonce nyní více sexy než kdy dřív.Mnozí se však s polonahými a nadmíru upravenými fotkami této popové divy neztotožnili a prosili ji, aby se přestala předvádět tak moc obnažená. Přišla tedy kritika.A další se přidávali: „Proč se snaží vypadat jako Kim Kardashian?“Jiní zase podotýkali, že před tím, než prošla všemožnými estetickými úpravy, vypadala mnohem lépe.Nutno zmínit, že fanoušci nejsou jediní, kdo na její nahotu reaguje negativně. Už dříve ji kritizovaly nebo si z ní dělaly legraci i některé známé celebrity. Vyjádřil se například rapper 50 Cent nebo rapper Nelly, který se nechal slyšet, že některé věci by měly zůstat zakryté.MadonnaMadonna je americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, herečka, režisérka, producentka, módní ikona a spisovatelka označovaná za královnu popu. Díky svému pracovnímu úspěchu se dostala dokonce do Guinnessovy knihy rekordů, kde jeuvedena jako ženská umělkyně, která prodala nejvyšší počet nahrávek v celé historii hudby. Pánové ji navíc v 80. letech považovali za sexuální symbol.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220212/no-ty-blaho-bezdekova-v-pruhlednem-pradle-privolava-valentyn-a-panove-lapaji-po-dechu-17588112.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

madonna, zpěvačka, fotografie, instagram