https://cz.sputniknews.com/20220213/lekar-uvedl-devet-hlavnich-priznaku-rakoviny-17607194.html

Lékař uvedl devět hlavních příznaků rakoviny

Lékař uvedl devět hlavních příznaků rakoviny

Lékař Amen Sibtein v rozhovoru pro britské noviny Daily Express uvedl devět hlavních příznaků rakoviny. Podrobně si proto prostudujte, nač byste si měli dávat... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T19:31+0100

2022-02-13T19:31+0100

2022-02-13T19:31+0100

zdraví

rakovina

nemoc

lékař

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1167/73/11677345_0:105:2893:1732_1920x0_80_0_0_7620d123f783ac1ac65a4a11a1ac39c8.jpg

Zdraví je jenom jedno. Možná otřepaná fráze, ale velmi pravdivá. Každý člověk by si to měl uvědomovat a každý by měl dbát na to, aby žil zdravě. Někdy se však přece jen mohou objevit nějaké problémy, kterým je však třeba věnovat zvýšenou pozornost.To však není zdaleka vše. Podle jeho slov i bezdůvodné krvácení či hubnutí signalizuje nějaké závážné poruchy v těle.Kromě toho se může mezi příznaky rakoviny zařadit také únava, noční pocení, otoky, neustálý kašel a potíže s polykáním a nadýmání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakovina, nemoc, lékař