https://cz.sputniknews.com/20220213/nejsme-spokojeni-s-timto-stavem-stale-vice-policistu-se-sdruzuje-v-odporu-proti-vlade-17604456.html

„Nejsme spokojeni s tímto stavem!“ Stále více policistů se sdružuje v odporu proti vládě

„Nejsme spokojeni s tímto stavem!“ Stále více policistů se sdružuje v odporu proti vládě

Tomáš Ježek, policista a předseda krajské organizace Pro Libertate, popsal v pořadu O čem se mlčí, co se v současnosti děje v jeho pracovním prostředí. Mezi... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T17:11+0100

2022-02-13T17:11+0100

2022-02-13T17:11+0100

česko

policie čr

jan švejdar

koronavirus

opatření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/800/64/8006479_0:118:2374:1453_1920x0_80_0_0_7a907a1dbb1ac4fc9388c5e812ee6b9f.jpg

Ježek uvedl, že již více než 24 tisíc policistů, hasičů a příslušníků armády nechalo svůj podpis v deklaraci IZS proti povinnému očkování a diskriminaci.„Mluvím za kolegy z celého Integrovaného záchranného systému, že ti lidé se rozhodli postavit té zlovůli. Vystoupili z komfortní zóny, aby vyslovili svůj nesouhlas s tím, co se tu poslední dva roky děje a kam se to celé vyvíjí,“ dodal.Poté, co se mezi policisty začali stupňovat obavy, že současný vývoj přivede k totalitě, padlo podle Ježka rozhodnutí o vytvoření celorepublikové struktury, která by byla schopna se proti nevyhovujícím vládním nařízením postavit.„Vytvořili jsme koordinační skupiny na každém kraji, jsme neustále v každodenním kontaktu. Předáváme si informace. Postavili se za nás právníci z Pro Libertate, za to jim patří velké díky. Vytvořili jsme i paralelní odbory v rámci policie a hasičů. Tedy policisté a hasiči postupují jednotně, máme skupiny společné,“ řekl Tomáš Ježek.Podle něj je síla v jednotě, a proto doufá, že tato vzájemná solidarita nezmizí, a policisté budou v případě nějakého ohrožení působit na rozhodování politiků.„Když jsem tohle celé viděl, říkal jsem si, že je to vážné, že je potřeba, abychom řekli jednotně ‚ne, my s tím nesouhlasíme‘. Proto se začala vytvářet taková živelná struktura, postupně jsem oslovoval další a další kolegy. Je zde mnoho podobně smýšlejících lidí, jako jsme my,“ podotýká Ježek.Poznamenal rovněž, že napětí se začalo stupňovat také po odchodu z pozice policejního prezidenta Jana Švejdara, kdy se pak spekulovalo, že odchází po tlaku od ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).„Také se vyslovili proti cenzuře a proti zvůli moci, kterou už musí v současné době vidět každý. Je to arogance, nadřazenost,“ dodal, že ze strany politiků dnes chybí vůle k diskusi k těmto závažným tématům.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220212/odvazi-se-v-parizi-zazehnout-obcanskou-valku-ondracek-varuje-pred-zakrokem-proti-konvoji-svobody-17587624.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie čr, jan švejdar, koronavirus, opatření