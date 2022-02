https://cz.sputniknews.com/20220213/neurolozka-upozornila-na-nejskodlivejsi-polohu-pri-spani-17605723.html

Neuroložka upozornila na nejškodlivější polohu při spaní

Neuroložka upozornila na nejškodlivější polohu při spaní

13.02.2022

Odbornice uvedla, že z lékařského hlediska je nejpřínosnější poloha na boku. Lidé se srdečním onemocněním by však měli spát na pravém boku, protože spánek na levém boku může vytvářet nadměrný tlak na tento orgán.„V této poloze je vylučování zplodin metabolismu nejrychlejší. V zásadě můžete spát na levé i pravé straně, hrudník stejně chrání na obou stranách,“ vysvětlila Carevová.Se spaním na zádech by měli být opatrní lidé, kteří během spánku trpí zástavou dechu. Pokud dojde k zapadnutí jazyka, které se projeví chrápáním, pak je zástava dechu během spánku potenciálně možná.Nejškodlivější poloha při spaní je však na břiše, upozorňuje lékařka. Při takové dlouhodobé poloze trpí páteř. Některé svaly, které ji podporují, jsou příliš natažené, jiné trpí hypertonicitou – to může vést k bolestem hlavy a šíje. Nejnebezpečnějším momentem spánku na břiše je však riziko metabolických poruch.„Výzkumy prokázaly, že v poloze na břiše se zastavuje vylučování škodlivých metabolických produktů, které se hromadí během dne a jsou vylučovány v noci. Pokud se tyto metabolické produkty hromadí, například amyloidní protein, může to dlouhodobě přispívat k rozvoji demyelinizačních onemocnění, například Alzheimerovy choroby,“ upozornila Jelena Carevová.Již dříve britský somnolog Narvan Amini označil spaní na boku za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zabránit vzniku nebo zpomalit rozvoj neurologických onemocnění, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Podle jeho slov má taková poloha těla pozitivní vliv na kognitivní funkce mozku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

