https://cz.sputniknews.com/20220213/penize-se-nedaji-pit-greenpeace-usporadalo-demonstraci-na-vaclavaku-proti-dohode-o-dole-turow-17607430.html

„Peníze se nedají pít!“ Greenpeace uspořádalo demonstraci na Václaváku proti dohodě o dole Turów

„Peníze se nedají pít!“ Greenpeace uspořádalo demonstraci na Václaváku proti dohodě o dole Turów

Organizace Greenpeace uspořádala v neděli v podvečer demonstraci na pražském Václavském náměstí proti dohodě o polském dole Turów. Podle názoru aktivistů český... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T18:24+0100

2022-02-13T18:24+0100

2022-02-13T18:24+0100

česko

greenpeace

česká republika

praha

demonstrace

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/17607334_0:15:3024:1716_1920x0_80_0_0_4ebffe753b37e5ed99d44ae89148db21.jpg

Petr Fiala podepsal dohodu, která řeší spor kolem uhelného dolu Turów, dne 3. února spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. Greenpeace společně s obyvateli pohraničního regionu dohodu kritizují, neboť ta údajně nezabrání úniku vody ze studní.Greenpeace rovněž upozorňuje, že dohoda byla uzavřena v tajnosti od obyvatelstva. Dojednaná smlouva nebyla nezávisle posouzena. Dále nevěří, že bude vymahatelná, neboť polská vláda již odmítla plnit závazná rozhodnutí institucí Evropské unie. V neposlední řadě jim vadí i samotná těžba uhlí, jehož spalování se podílí na změnách klimatu.V otevřeném dopise aktivisté vyzvali Evropskou komisi, aby „zasáhla a vymáhala dodržování evropského práva včetně ochrany životního prostředí“. Podle nich má Brusel podat žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie „kvůli porušování evropských směrnic, ničení životního prostředí a porušování práv a zhoršování kvality života místních obyvatel žijících v sousedství dolu. Připomeňme, že po této dohodě česká vláda stáhla svou žalobu vůči Polsku.Polsko nadále počítá s těžbou v dole Turów do roku 2044 a chce přiblížit těžbu až na 70 metrů k české hranici.Dohodu o polském dole kritizoval i expremiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj Fialova vláda „prodala české občany za to, že se mohla poplácat po ramenou a říct před kamerami, jak je skvělá“.Podle Babiše spočívá hlavní problém v tom, že výpověď smlouvy je jen pět let. Připomíná, že se tak může stát, že po pěti letech jednoduše Polsko nebude respektovat dohodu, přijdou lidé o vodu a nebude možné nikoho žalovat.Důl Turów zásobuje uhlím elektrárnu, která je v Polsku důležitým producentem elektrické energie. Lidé v českém pohraničí však několik let bojují proti jeho rozšíření, jsou také znepokojeni hlukem, prachem a bojí se ztráty zdrojů pitné vody.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/tri-roky-bojujete-a-nakonec-vas-podrazi-vlastni-vlada-lide-nadavaji-fialovi-kvuli-dohode-o-turowu-17461951.html

česká republika

praha

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

greenpeace, česká republika, praha, demonstrace, polsko