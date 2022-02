https://cz.sputniknews.com/20220213/pokud-ruska-sborna-vypadne-ve-ctvrtfinale-putin-muze-zautocit-na-ukrajinu-tvrdi-pehe-17603099.html

Pokud ruská sborná vypadne ve čtvrtfinále, Putin může zaútočit na Ukrajinu, tvrdí Pehe

Pokud ruská sborná vypadne ve čtvrtfinále, Putin může zaútočit na Ukrajinu, tvrdí Pehe

Politolog Jiří Pehe přišel s novou teorií týkající se toho, za jakých okolností Rusko zaútočí na Ukrajinu. Podle něj se tak stane v případě, že ruští hokejisté... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T17:59+0100

2022-02-13T17:59+0100

2022-02-13T17:59+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

rusko

česká republika

invaze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/17603452_0:0:2693:1515_1920x0_80_0_0_7aa2626290035e1a9ec4cf7f2385ede6.jpg

Svět již několik měsíců žije očekáváním ruské invaze na Ukrajině. Ačkoli Moskva a Kyjev tvrdí, že se k ničemu neschyluje, Spojené státy tvrdí, že ruské tanky překročí ukrajinské hranice cobydup. Prozatím se ale invaze neustále odkládá. Politolog Jiří Pehe ale nejspíše konečně přišel s vysvětlením, kdy k ní může dojít.Mnozí uživatelé byli překvapeni tak vysokou úrovní analýzy uznávaného experta. Na Twitteru mu to neváhali sdělit.Každopádně podle posledních zpráv z USA má Rusko zaútočit na Ukrajinu ve středu 16. února. Shodou okolností se v tento den skutečně hraje hokejové čtvrtfinále. Rusko ovšem nařčení z agrese odmítá.Připomeňme, že ruští hokejisté v sobotním utkání prohráli s českým národním týmem. Češi se tak ve skupině umístili na třetím místě a jméno svého budoucího soupeře v osmifinále se dozvědí v neděli. Rusko se dvěma vítězstvími a sedmi body si zajistilo první místo ve skupině, a zároveň přímý postup do čtvrtfinále.Po sobotním zápase ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis označil české vítězství nad „neoznačenými sportovci z Ruska“ za výraz podpory a solidarity s Ukrajinou v této složité době.Napětí na UkrajiněPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová 20. ledna upozornila, že prohlášení USA o údajné přípravě ruské ofenzívy proti Ukrajině jsou činěna za účelem vytvoření informačního krytu pro přípravu vlastních rozsáhlých provokací, a to včetně vojenských, které mohou mít ty nejtragičtější důsledky pro regionální i globální bezpečnost.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220213/velvyslanectvi-usa-a-ukrajiny-slavi-vitezstvi-ceskych-hokejistu-ponizovanim-ruske-sborne-17599926.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, invaze