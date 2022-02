První letadlo nedokázalo přistát na Ukrajině kvůli zákazu vstupu do jejího vzdušného prostoru

https://cz.sputniknews.com/20220213/prvni-letadlo-nedokazalo-pristat-na-ukrajine-kvuli-zakazu-vstupu-do-jejiho-vzdusneho-prostoru-17601807.html

Letadlo ukrajinské letecké společnosti SkyUp přistálo v Kišiněvu kvůli tomu, že mu byl zakázán vstup do vzdušného prostoru Ukrajiny. Informovala o tom tisková... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Mluvčí společnosti vysvětlil, že letadlo s palubním číslem UR-SOO, jež mělo let z Madeiry do Kyjeva, bylo nuceno přistát v moldavském hlavním městě na požadavek majitele.„Dne 12. února 2022 informoval pronajímatel, rezident Irska, leteckou společnost o neodkladném zákazu vstupu letadla UR-SOO do vzdušného prostoru Ukrajiny. Nehledě na všechno úsilí letecké společnosti a připravenost ukrajinských státních struktur obrátit se na pronajímatele, to majitel letadla kategoricky odmítl, což se stalo, když letadlo již vykonávalo let do Kyjeva,“ praví se v zprávěDále se uvádí, že se SkyUp dohodla na přistání na letišti nejbližším k Ukrajině. Pro 175 cestujících byl zabezpečen transfer do Kyjeva a strava.O tom, že ukrajinský vzdušný prostor bude fakticky uzavřen, napsal portál Strana.ua. Podle slov jejího zdroje z letecké dopravy má skupina největších mezinárodních pojišťovacích společností učinit 14. února prohlášení o tom, že nehodlá poskytovat leteckým společnostem pojistky při letech nad Ukrajinou. Znamená to, že všechna letadla budou muset tuto zemi opustit.Nicméně, zatím nedochází k masovému zrušení letů. Jak svědčí online informační tabule na letištích Borispolu, Charkova, Záporoží, Lvovu a Dnipra, lety se konají podle letového řádu.Poslanec ukrajinské Nejvyšší rady za stranu Petra Porošenka Evropská solidarita Alexej Gončarenko dnes prohlásil, že lety nad Ukrajinou budou nejspíš dočasně zrušeny již od pondělí. „Nejspíš od zítřka od 16.00 hod bude letecká doprava na Ukrajině pozastavena. Jedna z největších britských pojišťovacích společností již rozeslala oznámení, že od zítřka od 14.00 hod londýnského času zruší pojištění osobních letadel, jež se nacházejí v ukrajinském vzdušném prostoru. Majitelé pronajatých letadel již zakazují svým strojům let nad Ukrajinou. Společnost KLM zrušila lety, SkyUP již přijala rozhodnutí o přistání letadla z Funchalu v Kišiněvu, dnes se má objevit zákaz od Air France,“ napsal Gončarenko a Telegramu.Poslanec rovněž poradil Ukrajincům, jež se nacházejí v zahraničí a chtějí se vrátit domů, aby to udělali co možná nejrychleji„Je to důležité! Když se nacházíte v zahraničí a snažíte se dostat se domů, nejlepší je udělat to hned! Protože v nejbližším týdnu nebo dvou to bude zřejmě velmi obtížné,“ dodal Gončarenko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

