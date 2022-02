Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich radí, jak na dokonalá míchaná vajíčka. Správně je umí totiž jen málokdo

https://cz.sputniknews.com/20220213/sefkuchar-zdenek-pohlreich-radi-jak-na-dokonala-michana-vajicka-spravne-je-umi-totiz-jen-malokdo-17600752.html

Míchaná vejce jsou velmi oblíbeným snídaňovým pokrmem, ale je možné je jíst i kdykoli jindy během dne, třeba k odpolední svačině nebo rychlé večeři. Vejce jsou navíc jednou z nejhodnotnějších potravin, jelikož obsahují látky živící, sytící i ochranné.Český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se ale bohužel v praxi přesvědčil, že tento jednoduchý pokrm nezvládne každý. Právě na míchaných vejcích totiž ve svých pořadech dost často poznal, zda někdo umí nebo neumí vařit. A jak tedy zní doporučení, která dával?Podle jeho slov je velmi důležité, aby míchaná vajíčka nebyla suchá a nepostrádala požadovanou krémovost. Na tom totiž mnohdy pohoří i ti nejzkušenější. Pokud ale vajíčka uděláte na francouzský způsob, tedy ne klasicky na pánvi, ale ve vodní lázni, mohlo by to tento problém vyřešit. A jak na to?Stačí dát nad vodní lázeň dáme misku, ve níž rozpustíte trochu másla. Poté přidáte rozklepnutá vejce a maličko smetany ke šlehání. Poté začněte vejce hezky šlehat a dejte si opravdu záležet. Dbejte i na to, aby se nepřilepovala ke dnu misky. Díky tomuto správnému postupu vajíčka začnou brzy houstnout, ale zůstanou krémová a vzdušná. I zde si ale dejte pozor na to, abyste je zbytečně nepřetáhli a nevysušili.Obecně lze také říci, že největším nepřítelem míchaných vajíček je přílišné teplo. To totiž způsobí, že se vajíčka rychle zatáhnou a vysuší se. Proto je nejvhodnější způsob přípravy vodní lázeň, kdy je teplo méně intenzivní a rovnoměrně rozložené.Tajemství přípravy tohoto lahodného a sytého pokrmu již znáte. Teď už jen zůstává otázka týkající se jejich servírování. Mnozí si totiž často nevědí rady, jak a s čím je servírovat. Právě proto, že je tento pokrm hutný, mnohdy jako příloha stačí jen pár kousků zeleniny a dobré čerstvé pečivo.Pokud chcete, aby vaše míchaná vajíčka lahodila každému oku, můžete navrch nasekat třeba čerstvou jarní cibulku nebo nějaké bylinky. Ideální je třeba pažitka nebo petrželka.Pánové ale jistě ocení, když k vajíčkům dostanou také šunku nebo slaninu, které se k nim skvěle hodí. Šunku můžete nakrájet na kostičky a přidat ji k vajíčkům, slaninu si zase můžete vyškvařut v plátcích nebo nakrájenou na kostičky.Skvělým řešením jsou i vajíčka se sýrem, která neurazí snad nikoho. Buď můžete sýr nastrouhat a přimíchat k vejcím ještě na pánvi, anebo s ním posypte vajíčka až na talíři. V případě, že rádi experimentujete, zkuste k vajíčkům přidat fazole, avokádo nebo uzeného lososa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

