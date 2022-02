https://cz.sputniknews.com/20220213/snaha-rozfoukat-konflikt-je-pruhledna-stepanek-poukazal-na-idiocii-ceskych-a-zapadnich-politiku--17602589.html

„Snaha rozfoukat konflikt je průhledná.“ Štěpánek poukázal na idiocii českých a západních politiků

„Snaha rozfoukat konflikt je průhledná.“ Štěpánek poukázal na idiocii českých a západních politiků

Neotřesitelná víra v to, že Rusko připravuje agresi proti Ukrajině, vede západní média a politiky k neustálé snaze předpovědět přesné datum „invaze“. I když... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

O svém postoji k této situaci promluvil mediální expert Petr Štěpánek.„To, co do veřejného prostoru vypouští Bidenova administrativa, jsou takové pitomosti, že jim může věřit pouze někdo s dokonale vymytým mozkem, s inteligencí houpacího koně nebo jménem Kolář, Lipavský či Votápek,“ uvedl na svém Facebooku Štěpánek.Pokud tedy má někdo obavy z působivosti ruské propagandy, měl by si podle Štěpánka uvědomit jednu základní věc: „Nejúčinnější ruskou propagandou je idiocie našich vlastních – západních – politiků.“Podle Štěpánka je tedy zřejmé, že Západ přispívá svými kroky ke stupňování obav z eskalace, které se stále nenaplňují, a tím jen poškozuje sám sebe.Podobné podkopávání důvěry mezi běžným obyvatelstvem a vládnoucími „elitami“ lze přitom podle něj vidět také v zemích, jako jeKanada.Pokud se nespokojenost s pokrytectvím začne stupňovat i v EU, může podle Štěpánka dojít k docela zajímavému obratu.„Jestli tahle jiskra lidové revolty přeskočí z amerického kontinentu i do Evropy, čeká nás zajímavá budoucnost. A nemyslím, že ausgerechnet současní západní potentáti jsou ti, kdo se má na co těšit,“ uzavřel celou věc mediální expert Petr Štěpánek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

