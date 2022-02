https://cz.sputniknews.com/20220213/sokujici-odhaleni-smetana-a-haj-vyuzili-covidovych-dotaci-od-statu-a-vyrazili-na-bali-lide-zuri-17599113.html

Šokující odhalení! Smetana a Haj využili covidových dotací od státu a vyrazili na Bali. Lidé zuří

Česká moderátorka, herečka a muzikantka Emma Smetana a její partner Jordan Haj mají na krku menší skandál. Vyšlo totiž najevo, že v době koronavirové krize v... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Zmiňovaný podcast reagoval na web hlidacstatu.cz, na němž se tento týden objevil seznam příjemců státní podpory.Poté, co se tato informace provalila, se na pár snesla vlna kritiky. Dotyční sice neudělali nic nezákonného, ale mnohé naštval zejména fakt, že zatímco mnozí drobní a střední podnikatelé na podporu státu ani nedosáhli a pandemie pro ně byla z hlediska podnikání fatální, Smetana i Haj si užívali „cizí“ peníze, i když o práci nouzi neměli. Připomeňme totiž, že Haj v té době účinkoval v zábavním pořadu Tvoje tvář má známý hlas, který je dobře placen (honorář se má pohybovat od 10 do 50 tisíc korun za jeden díl). Stejně tak i Smetana měla co dělat, jelikož točila rozhovory pro DVTV. Někteří jejich kolegové – umělci ale v té době takové štěstí neměli a museli kvůli covidové situaci často změnit svá povolání. Na čas tak pracovali jako kurýři či pokladní, aby měli peníze.O to víc tak veřejnost pobouřila skutečnost, že Haj a Smetana měsíc po vyplacení peněz zamířili na luxusní dovolenou na Bali, kde se měli opravdu královsky. Ani jeden z nich si však nemyslí, že by se dopustili něčeho špatného. A sebereflexe není znát ani z jejich reakce.Žádná velká odezva nepřišla ani od Smetany. Ta na dotaz zmiňovaného bulvárního portálu nezareagovala vůbec, ale jeho dotaz sdílela na sociálních sítích. „Zatím nejoriginálnější přání k narozeninám,“ podotkla k němu poněkud uštěpačně.Za zmínku stojí i to, že díky informacím o příjemcích dotací vyšel najevo i jeden fakt ze soukromí zpěvačky. Emma Smetana je totiž její pseudonym, který celé roky používá a pod kterým veřejně vystupuje. Ve skutečnosti se jmenuje Smetanová, a tak je ivedena mezi příjemci covidových dotací.Emma Smetana & Jordan HajTato půvabná brunetka je česká herečka, muzikantka, novinářka, moderátorka zpráv a vystudovaná politoložka. Má dvojí občanství, české a francouzské. V Česku žije od roku 2011, s výjimkou úřadů používá nepřechýlenou verzi svého příjmení, na kterou si během života ve Francii, Belgii a Německu zvykla.Partnerem Emmy Smetany je Jordan Haj, který je českým muzikantem, hercem a režisérem a scenáristou hudebních videoklipů. Haj se narodil v Českloslovensku matce Češce a otci arabskému Palestinci žijícímu v Izraeli.Pár má spolu prvorozenou dcerku Lennon Marlene Haj Smetana (2016) a dcerku Ariel Avu (2021).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

