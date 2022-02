https://cz.sputniknews.com/20220213/stefec-petr-pavel-se-myli-nato-jednotne-neni-pro-bidena-je-partner-paradoxne-jen-putin-17604108.html

Štefec: Petr Pavel se mýlí. NATO jednotné není. Pro Bidena je partner paradoxně jen Putin

Je válka v Evropě na spadnutí? NATO nefunkční a vše již zorchestrovaly USA? Má pravdu generál Petr Pavel, že ruský prezident Vladimir Putin svými kroky... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Dále názor bezpečnostního analytika Jaroslava Štefce.Generál Pavel vidí v Putinovi důvod pro sjednocení NATO, které by jinak takto jednotné nebylo. Jenže např. Macron hovořil cosi o „mozkové smrti NATO“, Německo odmítlo poslat zbraně na Ukrajinu a maďarský premiér řekl, že si nepřeje americké vojáky v zemi. Konečně je tu i podivný konec angažmá aliance v Afghánistánu. Jak to vidíte?Štefec: Já bych si dovolil vás hned na začátku trochu poopravit. Nevím, proč většina médií stále tituluje pana Pavla generálem, přestože už je relativně dlouho v civilu a používat vojenskou hodnost mu nepřísluší.Samozřejmě rozumím tomu, proč se občan Pavel nebrání spojování svého jména s vojenskou hodností. Je to součástí strategie organizátorů jeho prezidentské kampaně nenápadně připomínat „hrdinské činy“ v UNPROFOR, fakt, že byl tři roky náčelníkem generálního štábu AČR a také to, že v letech 2015 až 2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO. Což je ve skutečnosti bezvýznamná role „lepšího ceremoniáře“ bez jakékoliv rozhodovací pravomoci. To je také důvod, proč ji neopanovali příslušníci americké armády, kteří jinak zastávají všechny posty, na nichž se rozhoduje o skutečně významných krocích a prioritách Aliance a prosazuje vůle USA.Takže abych to uvedl na pravou míru – pan Pavel tedy soudí, že kroky Ruska sjednotily NATO... Jeho hodnocení situace v podstatě odpovídá reálné bezvýznamnosti pozice, kterou zastával. Tomu odpovídá i velmi malý rozhled a schopnost vidět a správně hodnotit realitu.V čem se podle mého názoru, který samozřejmě nikomu nevnucuji, pan Pavel mýlí? V první řadě je to otázka „evropské bezpečnosti“. Krásný slogan, ale nevím, co si pod ním představit. Více vojáků USA ve východní Evropě? Americkou základnu na Slovensku? Nevím, opravdu. Nejspíš to neví ani on. Myslím si ale, že to je naopak.Krize kolem Ukrajiny ukázala v plné nahotě totální impotenci oficiálních struktur EU. Jejich šéfové sice „vyjadřují nerozbornou jednotu“ při ochraně demokracie a jakýchsi „evropských hodnot“, ale ve skutečnosti nemají sebemenší možnost do situace zasáhnout. Ruský prezident Vladimir Putin jedná pouze s USA a (s výhradami) s Německem a Francií jako jednotlivými státy, a stejně postupuje i americký prezident Joe Biden, jehož de facto jediným skutečným partnerem při jednáních je Vladimír Putin.Zdá se mi to, nebo EU je nyní zcela upozaděna?EU jako organizace během posledních několika měsíců jako by úplně zmizela z politické (a zdá se, že i ekonomické) mapy světa. Vzhledem k těmto procesům se nikdo nemůže divit mému názoru, že stejně jako EU zmizelo během posledních pár měsíců pod horizont jakékoliv významnosti i NATO.Může mít pan Pavel pravdu v nějaké partikulárnosti?Asi takhle: Ukrajinská krize jasně ukázala, že NATO jako organizace je naprosto jednotně a nerozborně podřízena vůli USA a její vedení není schopno cokoliv samostatně řešit. Nebo nedej Bože dokonce prosazovat plnění jediného závazného článku 1 Severoatlantické smlouvy, na jejímž základě vzniklo.Dnes tato organizace slouží jen jako zástěrka amerických a britských válečných příprav, v níž se s evropskými členskými zeměmi počítá pouze jako se zbytným územím pro rozmisťování jejich vojsk. Propagandistické výlevy a nepřetržitý válečný pokřik, zaznívající z nového luxusního sídla této (v tom má prezident Macron pravdu) de facto neexistující a klinicky mrtvé organizace, nemůžou tento fakt ani v nejmenším zakrýt.Určitou kritiku si vysloužil Macron za cestu do Moskvy.Jediné, co mohu říci k této takzvané „kritice“: jasně vyplývá z odpovědi na Vaši první otázku. Musím začít tím, že bohužel, úroveň vystoupení pana Koláře v ČT jen podtrhuje personální a intelektuální chudobu takzvané politické elity ČR.Nevím, jestli si je schopen vůbec uvědomit, jak nicotný a irelevantní je jeho názor na cokoliv v kontextu hry „velkých kluků“ – kam se Macron sice s odřenýma ušima, ale přece jen dokázal protlačit – a jak nepatrnou roli v ní hraje obrýlená tragikomická postavička, navlečená do rádoby neprůstřelné vesty s příliš utaženým „blembákem“, na hranici mezi Ukrajinou a tzv. „opolčeneckými republikami“.Všechno totiž nasvědčuje tomu, že vláda USA se definitivně rozhodla „táhnout na Rusa“. Rusko prostě musí „napadnout Ukrajinu“ bez ohledu na to, že už i její vedení si začalo uvědomovat, že je pouhou bezmocnou loutkou v rukách svých tvůrců a sponzorů. A na rozdíl od „politické elity ČR“ si to začali uvědomovat i klíčoví hráči západní Evropy, francouzský prezident Macron a novopečený německý kancléř Scholz. Ti samozřejmě věděli, že jak NATO, tak celá EU jsou ve vleku USA, ale netušili, že americké „nerozborné a pevné spojenectví“ může naprosto nemilosrdně a promyšleně přivést starý kontinent na hranu válečného konfliktu, proti němuž by byla druhá světová válka pouhou dětskou hrou.Skutečně proto netuším, čím si prezident Macron vysloužil kritiku pana Koláře. Samozřejmě že byl v Kremlu za Francii, stejně jako kancléř Scholz za Německo. Samozřejmě, že stejně tak byli za své země na návštěvě u prezidenta Bidena. Je jim jasné, že současná EU je politická mrtvola, s níž se nikdo nebude bavit, protože to nemá žádný smysl. Oni a jejich emisaři aktuálně pendlují mezi Kremlem a Washingtonem a doprošují se tu Bidena, tu Putina, aby ustoupili, a snaží se odvrátit katastrofu.Ještě pár slov ke Kolářově naivní a hloupoučké představě, že by měl „někdo“ hovořit za EU jako celek. Nevidím nikoho, kdo by byl schopen se posadit proti prezidentu Bidenovi a do očí mu říct, že země EU nepropůjčí svá území ani své armády žádnému vojenskému dobrodružství, které by chtěly USA na jejich území pod hlavičkou NATO rozpoutat. A mít to podložené vědomím, že za ním celá EU stojí jako jeden Macron.Vladimir Putin na setkám s Macronem v Moskvě sdělil, že NATO riskuje svou iniciativou na Ukrajině, že jednotlivé státy NATO ani nemrknou, a budou muset plnit bod 5 smlouvy. Stane se to tehdy, když Ukrajina zaútočí na Krym a Rusové podniknou protiopatření, jehož objetí by se mohly stát jednotky Západu.K tomu není co dodat. Za Ukrajinu NATO podle článku 5 Severoatlantické smlouvy bojovat nemusí a ani nemůže, protože Ukrajina není jejím členem, a aktivovat tento článek může pouze žádost členské země Aliance. Jiná situace by ale nastala, kdyby došlo v rámci (jakýchkoliv) vojenských operací k zasažení některé z vojenských jednotek zemí NATO, rozmístěných na Ukrajině. Bez ohledu na příčiny a okolnosti by Rusko bylo vzápětí označeno za agresora, útočícího na jednotky Aliance, a pak už by aktivaci „pětky“ nic nebránilo. Ostatně podle všech příznaků je tento krok už dávno připraven.Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

