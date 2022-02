https://cz.sputniknews.com/20220213/thaad-na-ukrajine--nasazeni-iskander-m-jsou-na-to-v-kyjeve-pripraveni-17601412.html

THAAD na Ukrajině – nasazení Iskander-M. Jsou na to v Kyjevě připraveni?

V těchto dnech se v médiích objevila informace, která se odvolávala na diplomatický zdroj a která uváděla, že se Kyjev obrátil na USA se žádostí o rozmístění několika baterií amerických protiraketových systémů THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) v okolí Charkova.Pro začátek bychom chtěli samozřejmě znát, zda o to Ukrajina skutečně požádala, anebo si to zdroj záměrně vymyslel. Vždyť již samotná žádost může značně změnit eventuální vývoj událostí kolem Ukrajiny a může svědčit jak o zvýšení obranyschopnosti Kyjeva proti hrozbě zvenčí, tak o zvýšení vojenského potenciálu ukrajinské armády za účelem vyřešení jistých problémů válečným způsobem. Nesmíme také samozřejmě přehlédnout fakt, že samotná informace může být provokační kachna. Nicméně ruské MZV okomentovalo eventuální dodávky THAAD a vyzvalo americké kolegy, aby „nedělali hlouposti“ a nepřivedli situaci do slepé uličky.Kyjev je pod ochranou, ale na dobytí Krymu nemá šanciPředpokládejme, že tato žádost skutečně existuje. V tomto případě vzniká otázka, jak na ni budou reagovat za oceánem? S ohledem na dnešní situaci, stupňování vojenského napětí kolem Ukrajiny, rozhovory o kontaktní linii a dalších liniíh, složitá jednání o otázkách vzájemné bezpečnosti mezi Ruskem a NATO, by mohla dodávka takového vážného zbrojního systému na Ukrajinu vyvolat negativní reakci sousedů. Systémy THAAD jsou na jednu stranu obrannou zbraní, jež má chránit objekty a města před útokem balistických raket, ale na druhou stranu může dodávka protiraketového deštníku povzbudit ukrajinské jestřáby k aktivním akcímNicméně, připusťme, že se THAAD objevil v okolí Charkova. Co to znamená z vojenského hlediska? Daný systém dokáže zasáhnout balistické rakety na vzdálenosti do 200 km od bojové pozice a ve výšce 50-200 km. Znamená to, že baterie THAAD dokáže ochránit město jako je Charkov nebo Kyjev. Rozmístění systémů v Dnipru může ukrýt protiraketovým deštníkem samotné město a přední frontovou linii se samozvanými donbaskými východními republikami.Nasazení systémů THAAD například v útočné operaci proti Krymu není moc pravděpodobné, protože by bylo třeba je v tomto případě rozmístit v širém poli někde v blízkosti poloostrova, kde se stanou snadným terčem pro ruské letectvo, které bude panovat ve vzduchu. Čelit letadlům THAAD nedokážou.THAAD bude sledovat vypuštění ruských raket?Před jakými raketami má chránit systém THAAD a bude tato ochrana účinná? Je jasné, že se v kosmickém prostoru nad Charkovem mohou objevit pouze ruské balistické rakety. Dnes to mohou být jenom balistické rakety 9M723 systémů 9K720 Iskander-M, protože jenom jejich let je možný nad atmosférou. Rusko má samozřejmě také mezikontinentální balistické rakety, ale jejich použití v lokálních konfliktech není pravděpodobné kvůli jejich velkému doletu.Takže THAAD vs 9M723, jaké má kdo šance? Během zkoušek protiraketového systému byla nacvičena likvidace balistických raket R-17 SCUD, kterých mají dost jak na Blízkém východě, tak vlastně v celém světě. Raketové technologie SCUD byly modernizovány v íránských a severokorejských raketových systémech. Jsou nebezpečné, avšak jsou to klasické balistické rakety, jež letí k cíli podle balistické trajektorie hozeného kamene, jež se dá vypočítat. Zvláštnost raket Iskander ale spočívá v tom, že se tato raketa dá ovládat během celého letu a dokáže vykonat protiraketové manévry v blízkosti cíle. Zasáhnout tuto raketu je těžší než sestřelit raketu typu SCUD. Dnes se dá zkrátka konstatovat, že hypotetické rozmístění na ukrajinském území systémů THAAD sotva zajistí zaručenou ochranu před moderními ruskými raketami systému Iskander-M. Zvažuje se rovněž možnost kontroly situace ve vzduchu na vzdálenosti do 1000 km, tedy systémy THAAD u Charkova budou monitorovat vzdušný prostor nad celou evropskou částí Ruska. Ve skutečnosti není všechno tak nebezpečné. Pro všechny radary existuje radiolokační hranice, takže na vzdálenosti 1000 km dokážou radary systému THAAD sledovat jenom blízké okolí. Nedokážou objevit ani objekty na Zemi, ani letadla, ani okřídlené rakety. Tento radar by ale mohl sledovat například vypuštění raket z polygonu Kapustin Jar (v Astrachaňské oblasti), což by bylo dost nepříjemné pro Rusko.Protiraketový deštník jako záminka pro provokace?Když budou systémy THAAD skutečně dodány, budou je obsluhovat američtí vojáci. Přinejmenším v prvních měsících. To znamená bezprostřední vojenskou přítomnost vojáků zemí NATO na Ukrajině. Tato přítomnost zřejmě poskytne Ukrajině falešný pocit bezpečí a může být příčinou různých provokací. Nad tím by se měla zamyslet především americká strana, když (jestli) bude přijímat rozhodnutí o dodávce systému PRO.Zkrátka, s ohledem na všechno výše uvedené, existují dost vážné pochybnosti ohledně existence dané žádosti a eventuální kladné reakci na ni za oceánem. Vždyť negativa vývoje situace po dodávce THAAD Kyjevu mohou značně převážit klady z vytvoření jistého protiraketového deštníku nad Ukrajinou. To všechno je zjevné. Ale žádné klady pro globální evropskou bezpečnost tato dodávka mít určitě nebude.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

