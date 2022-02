https://cz.sputniknews.com/20220213/v-rakousku-slibili-ze-neodmitnou-nord-stream-2-17610844.html

V Rakousku slíbili, že neodmítnou Nord Stream 2

V Rakousku slíbili, že neodmítnou Nord Stream 2

Některé země vyzývají Rakousko, aby odmítlo účast v projektu Nord Stream 2, ale Vídeň s tím nebude souhlasit, uvedla ministryně pro digitalizaci a hospodářství... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

Margarete Schramböcková vysvětlila, že Rakousko „do tohoto plynovodu hodně investovalo“ prostřednictvím státní ropné společnosti OMV.Schramböcková dodala, že Nord Stream 2 by mohl být zařazen do balíčku protiruských sankcí v případě eskalace konfliktu kolem Ukrajiny.Zdůraznila, že Rusko plní své smluvní závazky ohledně dodávek plynu a nepřerušilo je „ani v nejhorších dobách studené války“.Nord Stream 2Výstavba Nord Stream 2 trvala tři roky a byla dokončena 10. září 2021. Nyní jsou obě linky naplněny technickým plynem, plynovod je připraven k zahájení provozu. Německo však pozastavilo proces certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako provozovatele až do ukončení reorganizace v souladu se zákonem.Proto v Německu založili dceřinou společnost Gas for Europe GmbH, která se stane vlastníkem a provozovatelem 54kilometrového úseku Nord Stream 2 procházejícího v německých vodách.Tisková služba Spolkové síťové agentury (Bundesnetzagentur) uvedla, že certifikace bude obnovena, jakmile budou hlavní aktiva převedena na tuto společnost a bude prověřena úplnost dokumentace.Rusko opakovaně zdůrazňovalo, že projekt plynovodu, proti němuž aktivně vystupují Spojené státy, které protlačují svůj zkapalněný zemní plyn do EU, a také Ukrajina, která se bojí ztráty tranzitu, má komerční povahu a je výhodný pro všechny strany.Západ v posledních měsících obviňuje Moskvu z přípravy „invaze na Ukrajinu“. Rusko odmítá připisované plány na eskalaci konfliktu a připomíná, že Kyjev nedodržuje minské dohody. Zároveň Spojené státy a NATO napumpovávají Ukrajinu zbraněmi, čímž ji ponoukají k vojenským dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

