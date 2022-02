https://cz.sputniknews.com/20220213/vas-bezbrehy-fanatismus-bohuzel-jen-znevyhodnuje-cr-adamova-taha-hokej-do-politiky-17600646.html

„Váš bezbřehý fanatismus bohužel jen znevýhodňuje ČR.“ Adamová tahá hokej do politiky

Čeští hokejisté včera po napínavém utkání na Olympijském turnaji s ruskými týmem (ROV) zvítězili se skóre 6:5. Vítězství národního týmu zřejmě přineslo... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

K takovým závěrům vede komentář předsedkyně Sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na Twitteru. V něm pogratulovala hokejové reprezentaci a dala najevo, že pro ni toto vítězství mělo zvláštní význam.„S Ruskem to nikdy není jen o hokeji. Moc reprezentačnímu výběru gratuluji, mám radost!“ uvedla na sociální síti Pekarová Adamová.Příspěvek političky následně vyvolal bouřlivou debatu mezi sledujícími, kteří se rozdělili podle toho, zda v sobě cítí křivdu vůči Rusům či ne.Zápas s Ruskem tak pro některé již není od roku 1968 pouze hokej, a proto přiznávají, že je každá výhra proti „okupantům“ obzvlášť potěší.Druhá část uživatelů se ale vyslovila proti míchání sportu a politiky a vyčetla Pekarové Adamové neprofesionalismus, neboť jsou podle nich věci, k nimž by se politik prý neměl vyjadřovat.„Proč musíte tak trapně? Jste třetí nejvyšší ústavní činitel ČR, zkuste důstojně, aby to neznělo jakovýkřik od kuchyňské linky. Zapojte umění diplomacie,“ radil Josef Kubík.„Rusko nemusím, ale váš bezbřehý fanatismus bohužel ve finále jen znevýhodňuje ČR proti těm, kdo s Ruskem bude obchodovat a dokáže si vyjednat levněji plyn nebo ropu. Orbána chcete vyhnat, ale plyn mají za pětinu ceny, co my,“ poznamenal Daniel Beneš.„Pro nás, co nejsme zakomplexovaní váleční štváči, to je jenom o hokeji,“ napsal jeden z uživatelů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

