Čtenáři listu The Telegraph vyslovili obavy ohledně přesunu amerických strategických bombardérů B-52H Stratofortress do Velké Británie. 13.02.2022, Sputnik Česká republika

„(Britský premiér Boris, pozn. red.) Johnson tvrdí, že NATO vykonává funkce obranné organizace a nikoho neohrožuje. Avšak ti, kdo se nacházejí na východ od Ukrajiny, si to nemyslí. Je to diplomacie hrozeb,“ míní Sean Sallivan.„Čtyři takové letouny nezastaví ruskou invazi, ale Rusům určitě poteče krev z nosu,“ je přesvědčen Mark Keeler.Našlo se také místo pro vtipkování. Uživatel Gary Henry „doufá,“ že bombardéry přiletěly „bombardovat migranty v Lamanšském průlivu.“Vztahy mezi Ruskem a Západem jsou v posledních měsících ještě napjatější. Washington a Brusel obviňují Moskvu z příprav invaze na Ukrajinu a ze soustředění ruských vojsk na hranici se sousedním státem. Agentura Bloomberg včera napsala, že k útoku dojde 15. února. List Politico s odkazem na amerického prezidenta Joea Bidena tvrdí, že se to stane 16. února.NATO kvůli tomu zvýšilo přítomnost v blízkosti ruských hranic. V těchto dnech byla zveřejněna zpráva, že USA přesunují do Polska dodatečně tři tisíce vojáků a vyslaly do Evropy čtyři torpédoborce.V Rusku všechna taková obvinění popírají a připomínají, že Kyjev nedodržuje minské dohody, že ukrajinská vláda soustředila u kontaktní linie na Donbasu polovinu své armády, která ostřeluje domobranu ze zakázaných zbraní.Kreml a MZV RF nejednou připomněly, že cílem těchto záměrných zpráv o agresi je zvýšení početního stavu vojáků u ruských hranic. Vysvětlili rovněž, že hlavní příčinou eskalace jsou aktivity USA a NATO, které dodávají Ukrajině zbraně, čímž ji povzbuzují k válečným aktivitám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

