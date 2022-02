https://cz.sputniknews.com/20220213/velke-zklamani-pro-ministra-valka-o-vakcinu-novavax-je-v-cesku-maly-zajem-17610023.html

Velké zklamání pro ministra Válka? O vakcínu Novavax je v Česku malý zájem

Velké zklamání pro ministra Válka? O vakcínu Novavax je v Česku malý zájem

Ve vakcinačním úsilí úřadů dochází k podstatnému zlomu. Zájem o očkování prudce klesá, nejvíce se to projevuje u první dávky. Během února bylo dokonce vyhozeno... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-13T21:59+0100

2022-02-13T21:59+0100

2022-02-13T22:00+0100

česko

vakcína

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15392210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b9ca6c4261c36c45c99d1787cafba88.jpg

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doufal, že zájem o očkování znovu stoupne s přijetím vakcíny Novavax. K očkování touto vakcínou se však dosud zaregistrovalo pouze 7600 lidí.„V tuto chvíli evidujeme 7 675 předregistrací,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz iDNES.cz. Problém je v tom, že ministerstvo zdravotnictví ještě před schválením této vakcíny objednalo 370 tisíc dávek, to znamená minimálně pro 185 tisíc lidí. Jenže zájemců je zatím velmi málo - pouhá čtyři procenta z předpokládaného počtu.Vakcína od společnosti Novavax byla vyvinuta „klasickou metodou“. Proto se ministr Válek domníval, že o ni budou mít větší zájem lidé, kteří nedůvěřují RNA vakcínám.Očkování vakcínou Novavax má být zahájeno koncem února. Předregistrace již běží od 1. února.Trvanlivost vakcínVakcína má trvanlivost devět měsíců ode dne výroby. Po uplynutí této doby se musí nevyužité dávky vyhodit. Podobné podmínky mají i jiné vakcíny, například Comirnaty (Pfizer) nebo Spikevax (Moderna). Proto bylo během posledních týdnů vyhozeno více dávek vakcín, než kolik lidí si přišlo pro první dávku.Od začátku očkování, to znamená od Vánoc roku 2020, bylo v ČR znehodnoceno více než 496 300 dávek vakcíny. Smutného rekordu bylo dosaženo v září 2021, kdy bylo vyhozeno 270 tisíc znehodnocených dávek. Letos v lednu bylo zlikvidováno 62 tisíc dávek. Za vakcíny proti covidu-19 zaplatilo ministerstvo zdravotnictví jejich výrobcům celkově od zahájení očkování do konce roku 2021 asi 6,8 miliard korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakcína, koronavirus