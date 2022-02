https://cz.sputniknews.com/20220213/zdrave-rizky-jak-je-neznate-podle-expertu-staci-pridat-jen-jednu-surovinu-17599613.html

Zdravé řízky, jak je neznáte: Podle expertů stačí přidat jen jednu surovinu

Řízky, ať už kuřecí nebo vepřové, jsou považovány za velmi oblíbené české jídlo a do této kuchyně zkrátka patří. Nejde však o úplně dietní a zdravý pokrm, a... 13.02.2022, Sputnik Česká republika

I když si Češi řízky spojují se svou kuchyní, původem toto oblíbené jídlo pochází z Itálie. Možná byste netipovali, že zrovna tento pokrm se bude řadit do kuchyně, která je obecně spíše lehčí a méně hutná, ale je to tak. V jednom z benátských hotelů si totiž řízek objednal tehdejší rakouský vojevůdce Josef Václav Radecký a dostal právě maso obalené v trojobalu. Tehdy bylo maso obalené ve strouhanky, vejci a parmezánu. Poté, co Hradecký dorazil zpět domů, chtěl si toto jídlo připomenout, a tak mu ho dvorní kuchař připravil. Chyběl mu však parmezán, který z receptu vypustil. Od té doby se jídlo připravuje přibližně v této podobě.Zpět ale k receptu. Na příkladu z historie je dobře vidět, že se receptura může různit. Lidé si tak řízky mohou plně přizpůsobit svých chutím. Dokazuje to i skutečnost, že Češi přišli s receptem na holandský řízek.Nicméně, po takové kalorické bombě je dobré přejít i na zdravější podoby řízku, jako je ku příkladu ten obalený v bylinkách. A proč zvolit právě tento recept? S bylinkami bude řízek nejen „voňavější“, ale i chutnější a zdravější.Suroviny:Postup přípravyPostup je téměř totožný, jako je tomu i u klasických řízků. Není tedy nijak složitý.TIP: Při servírování můžete šťavnaté řízky zbytkem bylinek klidně trochu posypat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

